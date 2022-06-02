Yunanistan'dan büyükelçiliklerine haritalı talimat: Türkiye aleyhinde propaganda yapın

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz haftalarda ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullandı. Türkiye'yi hedef alan Yunan Başbakan, Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın peş peşe gelen çıkışlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün parti grubunda yaptığı konuşmada sert tepki gösterdi. Yunanistan'ın Türkiye politikasını eleştiren Erdoğan, "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile görüşme yapmayacağız. İki de bir uçaklarını kaldırıp bize gösteri yapıyor. Ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkmayın" dedi.

Gelişmelerin ardından Yunanistan, Türkiye'ye karşı yeni bir propaganda başlattı.

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Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve “Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita, Yunanistan’ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.

PROPAGANDA KAMPANYASI MANŞETLERE TAŞINDI

Dosyada, 16 harita ile birlikte Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’in bir mektubu da yer aldı. Mektupta, Yunan diplomatlara bulundukları ülkelerde “Türk saldırganlığını” göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı verildi. Propaganda kampanyasını Yunan Kathimerini gazetesi manşetine taşıdı. Haberde, Türkiye’nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını öne sürülen haritalar arasında, “Mavi Vatan”, “Türkiye Libya anlaşması”, “Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)”, “Adaların gayri askeri askeri satüsü” ve “TPAO’nun ruhsat verdiği bölgeler”in de bulunduğunu yazdı.

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OYNAT 01:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Tarihten hiç ders almıyor musun? Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın Türkiye politikasına tepki göstererek 'Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile görüşme yapmayacağız. İki de bir uçaklarını kaldırıp bize gösteri yapıyor. Ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkmayın' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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