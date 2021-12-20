Yunanistan’dan Ermenistan ordusuna destek

Yedi ay sürecek yolculuk: Endonezyalı iki vatandaş hac ibadeti için bisikletleriyle yola çıktı

Endonezya'nın Palembang kentinde iki Endonezya vatandaşı Tjahja Gunawan ve Muhammed Fuad, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletleriyle yola çıktı.



Gunawan ve Fuad'ın, yaklaşık 12 bin 500 km kara yolu ve 750 km deniz yolu ile toplamda yedi ay boyunca seyahat edeceği planlanıyor.