Yunanistan'dan firari darbecilerle ilgili açıklama

Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'de işledikleri suçlar için yargılanabileceklerini söyledi.
Yunanistan'ın köklü Kathimerini gazetesi, Adalet Bakanı Kondonis'in Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için harekete geçtiğini yazdı.
Hürriyet'in haberine göre, Adalet Bakanı; bugün düzenlediği basın toplantısında, darbeci askerlerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunan Ceza Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca Yunanistan’da yargılanabileceklerini söyledi. Gazete, Yunan hükümetinin bu olasılığı incelediğini de öne sürdü.
Yunan medyasına göre, Adalet Bakanı Kondonis, darbeci askerlerin Yunanistan’da yargılanabilmeleri için Türkiye’nin talepte bulunması gerektiğini de kaydetti.
Kondonis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras'ın arasında geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ikili görüşmede de bu konunun gündeme geldiğini vurguladı.