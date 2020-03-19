Dünya Yunanistandan şaşırtan adım Atinada terör örgütü DHKP-Cye yönelik operasyon
AVRUPA

Yunanistan'dan şaşırtan adım: Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon

Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü DHKP-C'ye karşı düzenlenen operasyonda 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Detaylı açıklamanın operasyon sona erdikten sonra yapılacağı ifade edildi.
Detaylı açıklamanın operasyon sona erdikten sonra yapılacağı ifade edildi.

Yunan Haber Ajansının (ANA-MPA) haberinde, "Türkiye'de çeşitli olaylarla ilgisi bulunan DHKP-C örgütüne yönelik", terörle mücadele ekipleri tarafından Eksarhia ve Sepolya semtlerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

  • Operasyonun devam ettiği ve Atina'daki "Türk Siyasi Mahkumlarla Dayanışma" isimli derneğin bürolarında arama yapıldığı ifade edilen haberde, DHKP-C üyesi olduğundan şüphelenilen 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yunan Polisi tarafından yapılan açıklamada da Eksarhia'da Cavella Caddesi'ndeki bir evde yapılan aramada bir tünel tespit edildiği ve ağır silahlar ele geçirildiği kaydedildi.

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