Dünya Yunanistanın Almanyadan istediği savaş tazminatı için diplomatik adım
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AVRUPA

Yunanistan'ın Almanya'dan istediği savaş tazminatı için diplomatik adım

Yunanistan'ın Almanya'dan istediği savaş tazminatı için diplomatik adım

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgallere karşılık, savaş tazminatı talebiyle Almanya'ya sözlü nota verdi.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier

Yunanistan, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgaller sebebiyle Almanya'ya savaş tazminatı talebine ilişkin sözlü nota verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, notanın Yunanistan'ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi.

Notada, Almanya'dan, "Yunan halkı için büyük öneme sahip maddi ve manevi bu mesele için" müzakerelere başlanılması talep edildi.

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgallerde Yunan halkının büyük zarar ve kayıplar yaşadığı belirtilen notada, "Taleplerimiz, kurbanlar, kurbanların nesilleri için Alman işgali, faizsiz işgal kredisinin geri ödenmesi, yağmalanmış ve yasa dışı yollarla yerinden alınmış arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesini içermektedir." ifadelerine yer verildi.

Yunan Meclisi, nisan ayında görüştüğü Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.

Tazminat tartışmaları

Yunanistan Meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, Ekim 2018'de yayımlanmıştı.

Buna göre Yunanistan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat, verilen maddi zarar ve Merkez Bankasından Naziler tarafından zorla alınan faizsiz işgal kredisi dahil Almanya'dan yaklaşık 300 milyar avro talep ediyor. Ayrıca, işgal döneminde ülkeden götürülen tarihi eserler de geri isteniyor.

Alman tarafı ise 1960'da 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni bir tazminat ödemeyi reddediyor.

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  • Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Yunan Meclisindeki oylama öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin konuya ilişkin duruşunun değişmediğini, meselenin hukuki ve siyasi açıdan kapandığını dile getirmişti.
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