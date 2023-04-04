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Dünya

Yunanistan'ın canını sıkan rakam: Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 puan önde

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim uluslararası arenada da, yakından takip ediliyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de kıta sahanlığı sorunu, Kıbrıs gibi tansiyonu yüksek başlıklarda sorunlar yaşadığımız Yunanistan cephesi de, ilgisini seçimlere çevirmiş durumda. Son saha çalışmalarını ele alan Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 puan önde olduğunu satırlarına taşıdı. Öte yandan, Erdoğan'ın ABD'ye resti de mercek altına alındı.

12:33 . 4/04/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek ve milyonlarca vatandaş oy kullanacak. Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi mercek altında

Seçimlere kısa bir süre kalırken dünya medyası da Türkiye'de olup bitenleri yakından takip ediyor. Yunan medyası da Türkiye'de yapılacak seçimleri mercek altına aldı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Proto Thema Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, arasındaki durumu kıyasladı.

Oy oranı yüzde 42

Söz konusu gazete, Yunan yerel kanalı SKAI'nin değerlendirdiği verilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 34'lük Kılıçdaroğlu'na göre yüzde 42 ile 8 puan önde olduğunu ifade ediyor.

'ABD ve Biden'e ders vermek istiyor'

Gazete, haberin devamında ise Erdoğan'ın ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesine gösterdiği tepkiyi okurlarına sundu. ABD ile ABD lideri Joe Biden'a ders vermek istediğini ifade eden Proto Thema "Bu seçimde ABD'ye iyi bir ders vermeliyiz. Bir yandan Biden oradan konuşuyor, bir yandan Biden'ın büyükelçisi buraya gelip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor. Ayıp bu. Sen büyükelçisin. Cumhurbaşkanı'ndan bu saatten sonra nasıl randevu isteyeceksin?" sözlerine yer verdi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Yunanistan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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