Edinilen bilgiye göre, saat 22.54’te, Kuşadası’na bağlı Davutlar açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

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Yunanistan’ın çaresiz bıraktığı 93 göçmeni Türk sahil güvenliği kurtardı.

Lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu göçmenler kurtarıldı

Kuşadası’ndan görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bu arada, saat 06.00’da ise yine Kuşadası’na bağlı Davutlar açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu lastik bot tespit edilerek içerisindeki 29 Afganistan ve 19 Suriye uyruklu olmak üzere 10 erkek, 10 kadın, 28 çocuktan oluşan toplam 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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