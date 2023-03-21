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Dünya

Yunanistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye desteklerini sürdüren Yunanistan, içerisinde başkent Atina'nın da yer aldığı Attika Bölgesi'nden 250 ton insani yardım malzemesini Türkiye'ye gönderdi.

09:43 . 21/03/2023 Salı
AA
Yunanistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı.

Yunanistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı.

Yunanistan tarafından deprem bölgesine gönderilen 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı.


"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye desteklerini sürdüren Yunanistan, içerisinde başkent Atina'nın da yer aldığı Attika Bölgesi'nden 250 ton insani yardım malzemesini Türkiye'ye gönderdi.


Yardım malzemelerini taşıyan, üzerinde Türk ve Yunan bayraklarının yer aldığı 67 kamyon, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.


Gıda, kıyafet, battaniye ve ilk yardım malzemelerinden oluşan yardım kolileri, Edirne Garı'nda deprem bölgesine gönderilmek üzere trene yüklendi.


Attika Bölgesi Vali Yardımcısı Vasilis Kokalis, bölgenin ikinci yardım misyonunu Türkiye'ye ulaştırdıklarını söyledi.


Malzemelerin, yıkıcı depremden etkilenen insanlara yardımcı olmak için Attika belediyeleri aracılığıyla toplandığını belirten Kokalis,
"Komşu Türk halkının yanındayız ve ihtiyaçları olan her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz."
diye konuştu.

Attika Bölgesi Vali Yardımcısı Vasilis Kokalis.

Brüksel'de sürpriz temas: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü
Brüksel'de sürpriz temas: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, “Büyükelçi Suat Hayri Aka’nın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliğine adaylığı ile Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2025-26 Dönemi Geçici Üyeliğine adaylığını karşılıklı olarak desteklemek üzere anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu "Yunan halkına depremdeki desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.


#insani yardım malzemeleri
#Kahramanmaraş merkezli depremler
#YUNANİSTAN
2 saat önce
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