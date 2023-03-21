Yunanistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, “Büyükelçi Suat Hayri Aka’nın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliğine adaylığı ile Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2025-26 Dönemi Geçici Üyeliğine adaylığını karşılıklı olarak desteklemek üzere anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu "Yunan halkına depremdeki desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.