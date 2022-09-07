Dünya Yunanistanın eski Savunma Bakanı Apostolakis Erdoğanın söylemlerini ciddiye almalıyız
AVRUPA

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis: Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız

Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya yönelik uyarılarını "ciddiye almaları gerektiğini" vurgulayarak "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." dedi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistanın eski Savunma Bakanı Apostolakis: Erdoğanın söylemlerini ciddiye almalıyız
Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis

Eski Yunan Bakan Apostolakis, SKAI TV'de konuk olduğu bir programda, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde tekrar tırmanan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ERDOĞAN OYUN OYNAMIYORUZ MESAJI VERDİ'

  • Erdoğan'ın "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, "Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken, Türkiye'nin istediği şekilde, Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

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"TÜRKİYE, METOTLU VE STRATEJİK HAREKET EDER"

Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." diye konuştu.

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