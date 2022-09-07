Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis: Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız

Eski Yunan Bakan Apostolakis, SKAI TV'de konuk olduğu bir programda, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde tekrar tırmanan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ERDOĞAN OYUN OYNAMIYORUZ MESAJI VERDİ'

Erdoğan'ın "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, "Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken, Türkiye'nin istediği şekilde, Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

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"TÜRKİYE, METOTLU VE STRATEJİK HAREKET EDER"

Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." diye konuştu.

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OYNAT 00:59 Sırbistan'a kimlikle seyahat dönemi başladı: Adeta bir şehirden bir şehre gider gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Artık kimlikle Sırbistan'dan Türkiye'ye rahatlıkla seyahat edilebilecek. Türkiye'den de Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek. Adeta kendi ülkenizde bir şehirden bir şehre gider gibi yeni bir süreci başlatmış oluyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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