Dünya Yunanistanın ölüme ittiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
AVRUPA

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunan unsurlarınca lastik bota aktarılıp, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracıyla tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistanın ölüme ittiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Yunan Sahil Güvenlik botu

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 4 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.

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