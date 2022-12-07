Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Dünya

Fransız basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın kusurlarına dalıyor

Fransız Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öve öve bitiremedi. Gazete, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın zor zamandan geçtiği şu dönemde tahıl koridoru anlaşmasındaki rolüyle 400 milyona yakın insanı açlıktan kurtaran Cumhurbaşkanı Erdoğan için ''Görkemli bir özgüvenle altüst olmuş bir dünyanın kusurlarına dalmayı başarıyor'' ifadelerine yer verdi. Ayrıca Erdoğan2ın siyasi krizleri fırsata çevirme yeteneğine de vurgu yapıldı.