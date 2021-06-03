Dünya Yunanistanın Türkiye sınırına ses topu yerleştirmesi infiale neden oldu Bu silahlar kimi hedef alıyor?
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Yunanistan'ın Türkiye sınırına 'ses topu' yerleştirmesi infiale neden oldu: Bu silahlar kimi hedef alıyor?

Yunanistan yönetimi, göçmenlerin ülkeye geçişini engellemek için Türkiye sınırına çok yüksek ses çıkaran "ses topu" adı verilen aletlerden yerleştirdi. Söz konusu gelişme Yunan polisinin tepkisine neden oldu. Polis İnisiyatifinden yapılan açıklamada, "Düşman, haklarını talep etmek için sokağa çıkacak olan halktır. Polis İnisiyatifi olarak, tüm meslektaşlarımızı bu teknolojik silahların kimi hedef aldığını düşünmeye davet ediyoruz." denildi. Avrupa Birliği ise söz konusu gelişmeden endişe duyulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Yunanistanın Türkiye sınırına ses topu yerleştirmesi infiale neden oldu: Bu silahlar kimi hedef alıyor?
Yunanistan'ın Türkiye sınırına yerleştirdiği ses topu

Merkezi başkent Atina’da bulunan Polis İnisiyatifi (Astinomiki Protovulia) isimli polis sendikasından yapılan açıklamada, Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından satın alınarak sınır bölgesine yerleştirilen elektronik cihazların aslında suçlulara karşı olmadığı, savaş bölgelerinden kaçarak Yunanistan sınırına kadar gelebilen aralarında anneler ve çocukların bulunduğu masum insanlara karşı kullanılacağı belirtildi.

"Silahlar kimi hedef alıyor"

Söz konusu cihazların ABD’de göstericilere karşı, İsrail’de de Filistinlilere karşı kullanıldığı aktarılan açıklamada "Tüm meslektaşlarımızı bu teknolojik silahların kimi hedef aldığını düşünmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çeteler ve mafyanın Atina’da güpegündüz milleti katlettiği, acımasız soyguncuların vatandaşların evlerini basarak iğrenç cinayetler işlediği ve Attika’da polis şubelerinin atıl duruma getirildiği bir dönemde, hükümet ve genel olarak tümüyle siyasi liderlik silahsız vatandaşları bastırmayı güçlendiriyor. Düşmanın, göçmen kamplarında sefil koşullarda yaşayan mülteciler olduğu kanıtlanmıştır. Düşman, haklarını talep etmek için sokağa çıkacak olan halktır. Polis İnisiyatifi olarak, tüm meslektaşlarımızı bu teknolojik silahların kimi hedef aldığını düşünmeye davet ediyoruz. Bugün mülteciler, yarın bizim insanlarımız ve ailelerimiz.”

AB endişe duyuyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun da Yunanistan'ın göçmenlerin geçişlerini engellemek için Türkiye sınırına çok yüksek ses çıkaran cihazlar yerleştirmesinden endişe duyduğunu belirterek Atina'dan konu hakkında bilgi istediği bildirildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, günlük basın toplantısında, AB'nin dış sınırlarındaki altyapıdan üye ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatarak sınırlarda alınacak tüm tedbirlerin orantılı olması, temel haklara ve iltica hukukuna saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Atina yönetimi, bir süre önce Meriç sınır bölgesine, muhtemel toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi yerleştirdi.

Dünyada sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sistemleri, insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırtıyor, sağır edebiliyor, dayanılmaz acılara neden oluyor ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açıyor.

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