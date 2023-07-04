|
Dünya

Yunanistan'ın vahşeti BM'yi 'alarma' geçirdi

Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesindeki artış nedeniyle "alarm" durumunda olduklarını bildirdi.

16:32 . 4/07/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Sahil Güvenliğinin son raporlarından haberdar olduklarını söyledi.

Mantoo, hem kara hem de deniz sınırlarına itilen Avrupa'daki mülteci ve sığınmacıların, sınır dışı edilme ve geri itilme sıklığının artması hususunda "alarm" durumunda olduklarını ifade etti.

Söz konusu devletleri, bu faaliyetleri durdurmaya çağırdıklarını vurgulayan Mantoo
, "Devletler, taahhütlerini yerine getirmeli ve yaşam ile sığınma hakkı da dahil temel insan haklarına saygı göstermelidir."
dedi.

Mantoo, 14 Haziran'da Yunanistan açıklarında 82 kişinin ölümüne sebep olan göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması ve Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına itmesine ilişkin soruya, "Bu trajik olayın ardından ortaya çıkan raporlar ve tanıkların ifadelerinden büyük endişe duyuyoruz." yanıtını verdi.

Olayla ilgili soruşturma açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Mantoo, soruşturmanın teknenin alabora olması ve trajik can kaybına yol açan koşulların tespit edilmesi için tarafsız ve bağımsız yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mantoo, söz konusu olayda etkilenenlere, soruşturma bağlamında seslerinin duyulması ve güvenliklerinin sağlanması için fırsat tanımasının önemine işaret etti.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Yunanistan 84 göçmeni Türk kara sularına itmişti

2 Temmuz'da, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarılmıştı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti.

Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edilmişti.



#Birleşmiş Milletler (BM)
#BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo
#kara suları
#Türk Sahil Güvenliği
#Türkiye
#YUNANİSTAN
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tapuda devrim gibi uygulama başladı: Noterden tapu satışı nasıl yapılacak?