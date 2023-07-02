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Dünya

Yürüyen yola bacağı sıkıştı kesilerek kurtarıldı

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Don Mueang Havalimanında bacağının dize kadar olan bölümünü yürüyen yola kaptıran bir kadın, bacağı kesilerek kurtarılabildi.

14:01 . 2/07/2023 Pazar
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Olayın yaşandığı andan itibaren bilinci açık şekilde uzun süre yardım bekleyen kadına sağlık ekipleri müdahale etmekte zorlandı.

Olayın yaşandığı andan itibaren bilinci açık şekilde uzun süre yardım bekleyen kadına sağlık ekipleri müdahale etmekte zorlandı.

Tayland'da Nakhon Si Thammarat eyaletine gitmek üzere başkent Bangkok’taki Don Mueang Havalimanına gelen 57 yaşındaki bir kadının ayağı, terminal binasındaki yürüyen yolun bitiminde mazgala sıkıştı.


Olayın yaşandığı andan itibaren bilinci açık şekilde uzun süre yardım bekleyen kadına sağlık ekipleri müdahale etmekte zorlandı. Bacağının dize kadar olan bölümü mazgalın arasında kalan kadının daha fazla kan kaybı yaşamaması için bacağı kesildi. Ampute edilerek kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki sağlık ekibi, kadının kesilen bacağının yerine dikilemeyeceğini belirtti.


Tazminat ödenecek, tüm masrafları karşılanacak


Don Mueang Havalimanı Direktörü Karun Thanakuljeerapat olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, havalimanı yönetimi olarak üzgün olduklarını belirtti. Karun Thanakuljeerapat kazanın nedeninin tespit edilmesi için detaylı inceleme başlatıldığını, kadının tüm sağlık masraflarının havalimanı tarafından karşılanacağını ve kendisine gerekli tazminatın verileceğini ifade etti.

Havalimanında bulunan yürüyen yolun 1996’dan beri faaliyette olduğu ve zaman zaman teknik sorunlar yaşadığı öğrenildi.


Son olarak aynı havalimanın bir başka yürüyen yolunda 2019 yılında bir yolcunun ayakkabısı mazgallara sıkışarak parçalanmıştı.

#Tayland
#Yürüyen Merdiven
#Havalimanı
1 saat önce
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