​Yüzbinlerce Filistinli temiz suyla hayat bulacak.

Abluka altındaki Gazze’de günde 250.000 litre temiz su kapasitesi ile yılda 120.000 kişiye temiz ve tatlı su sağlayacak arıtma tesisi için İDDEF ekiplerinin, yerel yöneticilerin, bölge halkının ve çocukların katıldığı açılış töreni düzenlendi.

Gazze Yeniden İmar Projesi kapsamında hayata geçirilen su arıtma tesisinin açılışında özellikle su taşımaktan yorulan ve kirli su içmekten hasta olan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla gerçekleşen açılışın ardından ise katılımcılar projeyi gezerek tesis için temiz su sağlayan sistem ve depolar hakkında bilgi alırken, temiz sudan ilk içen yine çocuklar oldu.

Temiz suya kavuşan bölge halkından Abdullah Mustafa, İDDEF ve hayırseverlere teşekkür ederken, “Su bizim için çok önemli çünkü tuzlu su çocuklarımıza enfeksiyon bulaştırıyor. Bu tatlı ve temiz su sağlığımız açısından çok değerli olacak. Çocuklarımızı rahatlatacak ve tuzlu suyun sebep olduğu hastalıkları önleyecek. Bu doğal içme suyu özellikle çocuklara çok iyi gelecek. Bu eksiklik bizim için hayatı çok zorlaştırıyor ve bize uzak bir semt olan Al Qarara’ya gitmek zorunda kalıyorduk. Allah razı olsun bizi temiz suya kavuşturdunuz.” dedi.

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İDDEF’ten su arıtma projesiyle ilgili yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, kalıcı eser ve sürdürülebilir su çözümleri için kapsamını genişleterek Gazze’deki Filistinli kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz su depolu ve çeşmeli su arıtma tesisinin ikincisini kurduk.

Hayırseverlerimizin desteğiyle 100 metrekare alanda inşa ettiğimiz ve günde 250.000 litre temiz su veren projemizle yılda 120.000 kardeşimizin temiz ve tatlı suya kavuşmasını sağladık. Tuz ve yüksek oranda klorür, nitrat içeren kirli suları sağlıklı ve içilebilir hale getirip Filistin halkının kullanımına sunarak zor durumdaki kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırdık.

Hayati bir ihtiyaca cevap verecek olan su projemizle İsrail saldırılarında büyük yara alan zulüm ve baskı nedeniyle zor günler yaşayan Filistinli kardeşlerimize umut olmaya çalıştık. Temiz içme suyundan mahrum olan kardeşlerimiz bağışçılarımızın desteğiyle inşa ettiğimiz su arıtma tesisinden süzülecek ve çeşmelerden akacak suyla mutluluğa ve sağlığa kavuşacak” denildi.

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Temiz suyun ayrıca sağlık ve eğitim ihtiyaçları için kullanılacağı belirtilen açıklamada, “2 milyon nüfusa ve su kaynaklarındaki kirliliğin yüzde 98'lere ulaştığı Gazze’de sudaki mikrop, tuz oranının artması ve su kuyusu açma maliyetinin yüksek olması sebebiyle kardeşlerimiz, içme, yemek yapımı, temizlik, ibadet ve diğer ihtiyaçlarını gideremiyor. Ayrıca yaşanan saldırılardan etkilenen okul ve hastanelerde ise ciddi su problemi yaşanıyor. Su arıtma tesisimizden tedarik edeceğimiz temiz suyu su taşıma tankerleriyle her gün okullara ve hastanelere ulaştıracağız” ifadelerine yer verildi.