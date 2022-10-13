Dünya Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksaya baskın düzenledi
ORTADOĞU

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya üst üste dördüncü gün baskın düzenledi.

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Haber Merkezi AA
Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksaya baskın düzenledi
Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, 723 yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada İsrail polisinin de Yahudi yerleşimcilere eşlik ettiği aktarıldı.

Gün içinde daha fazla yerleşimcinin Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlemesi bekleniyor.

Yahudi yerleşimciler üst üste dört gündür Aksa'ya baskın düzenliyor. Mescid-i Aksa, dün de bine yakın yerleşimcinin baskınına tanık olmuştu.

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, Yahudilerin Sukot Bayramı'nda Mescid'i Aksa'ya baskın düzenleneceğini duyurmuştu.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınları

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, geçen hafta da "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Bir grup Fanatik Yahudi işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistinlilerin 'Allahu Ekber' nidalarıyla karşılık verdiği baskın kameraya yansıdı.




Mescid-i Aksa'ya baskın
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