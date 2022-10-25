Zaharova'dan Zelenskiy için 'ikinci Usame bin Ladin" benzetmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in 'kirli bomba' planlarını eleştirdiği açıklamasında, eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in de başlarda ABD'ye yakın olduğunu ancak daha sonra saldırı düzenlediğini anımsattı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in "2. Usame Bin Ladin" olduğunu söyledi.

"Zelenskiy, Bin Ladin No 2'dir"

ABD'de 11 Eylül 2011'de düzenlenen terör saldırılarının o zamana dek Washington'a yakın olan El Kaide militanları tarafından düzenlendiğini kaydeden Zaharova, "Onlar (El Kaide militanları) ancak İkiz Kuleler yerle bir olduğunda düşman haline geldi. O zamana dek 'ahbap, arkadaş' olarak görülüyorlardı. Şu anda aynı durum Zelenskiy için yaşanıyor. Bu kelimeden korkmuyorum. Ne isterseniz söyleyin: 'Benim kişisel görüşüm, metafor...' Ne isterseniz. Uluslararası toplum için Zelenskiy, Bin Ladin No 2'dir. Sadece bu, Avrupa versiyonu. Muhtemelen bu daha korkutucu, zira Zelenskiy'i Bin Ladin'i besledikleri kaşıktan çok daha büyük bir kaşıkla besliyorlar" ifadelerini kullandı.

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