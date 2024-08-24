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Dünya

Zambiya'da mısır unu yüzünden 400 köpek öldü: İnsanlar da risk altında

Afrika ülkesi Zambiya'da, geçen ay 400 köpeğin ölümüne yol açtığı düşünülen zehirli mısır unu nedeniyle alarm ilan edildi. İnsanların da risk altında olabileceği uyarısıyla soruşturma başlatıldı.

10:25 - 24/08/2024 Cumartesi
AA
Muchima, bu sonuçların, halk sağlığıyla ilgili ciddi endişelere neden olduğunu belirtti.
Muchima, bu sonuçların, halk sağlığıyla ilgili ciddi endişelere neden olduğunu belirtti.

Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima, ülkede geçen ay 400 köpeğin ölümüne zehirli mısır ununun neden olduğuna dair şüpheleri olduğunu belirterek, insanların da risk altında olabileceği uyarısında bulundu.


Zambiya'da yayın yapan Diamond TV kanalının, köpeklerin aflatoksin zehirlenmesinden öldüğüne dair haberinin ardından Sağlık Bakanlığı mısır tedarikine yönelik soruşturma başlattı.


Bakan Muchima, mısır değirmenlerinden alınan örneklerin neredeyse yarısında yüksek seviyede aflatoksin bulunduğunu açıkladı. Muchima, bu sonuçların, halk sağlığıyla ilgili ciddi endişelere neden olduğunu belirtti.


"Kuraklık nedeniyle durum daha da kötüleşti"

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmaların ardından sorunlu olduğu tahmin edilen mısır unlarının piyasadan çekildiğini söyleyen Muchima, bazı şirketlere de bildirimler gönderdiklerini söyledi. İklim değişikliği kaynaklı kuraklıkların aflatoksin oluşumunu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Muchimi, konuyla ilgili incelemenin ülke genelinde devam ettiğini vurguladı.


Sağlık Bakanlığı yetkilileri de köpeklerin ölümlerinin mısır unu kaynaklı olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı. Yetkililer, ülkede mısır unu tüketiminden kaynaklı insan ölümü olmadığını belirtti. Zambiya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü de bozulmuş tahılların halk üzerinde bir etkisi olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.


Afrika'nın güneyindeki birçok ülkede olduğu gibi Zambiya da yılın başlarında ciddi bir kuraklık yaşanmış ve tahminen bir milyondan fazla çiftçinin mahsulleri zarar görmüştü.

#Zambiya
#Köpek
#Mısır Unu
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