Dünya Zarif Beyaz Saraya gitmediğim için yaptırım listesine alındım
ORTADOĞU

Zarif: Beyaz Saray'a gitmediğim için yaptırım listesine alındım

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için gittiği New York’ta Başkan Trump’la görüşmek için Beyaz Saray’a davet edildiğini doğruladı.

Zarif; "Beyaz Saray'a gitmediğim için yaptırım listesine alındım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için gittiği New York’ta Başkan Trump’la görüşmek için Beyaz Saray’a davet edildiğini doğruladı.
Tahran’da yabancı ve yerli gazetecilerin katıldığı basın toplantısında konuşan Zarif, “ABD’nin önerisini kabul etmezsem iki hafta içinde yaptırım listesine alınacağım söylendi, kabul etmedim ve yaptırım listesine alındım” diye konuştu.

Amerikan New Yorker dergisi, Zarif’in 15 Temmuz’da New York ziyareti sırasında Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından Trump’la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildiği öne sürmüştü. Zarif, 31 Temmuz’da, ABD Hazine Bakanlığı’nca yaptırım kapsamına alınmıştı.

Washington yönetimini, İran’a önerdiği müzakere konusunda ‘yalan’ konuşmakla suçlayan Zarif, “İran lideri ve dışişleri bakanını yaptırım listesine alan ABD, kiminle müzakerede bulunacak?“ diye sordu.

Bölgedeki yangından ABD sorumlu

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için ortak askeri güç oluşturma önerisi değerlendiren Zarif, “Basra Körfezi’ndeki yangının çıkmasından sorumlu olan ABD, itfaiyeci olamaz” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin geçen ay Cebelitarık Boğazı’nda İran petrol tankerine el koymasını ‘korsanlık’ olarak yorumlayan Zarif, “İngiltere, İran’a karşı ABD’nin uyguladığı baskı ve yaptırımlar konusunda, Beyaz Saray’ın ortağı gibi hareket ediyor” suçlamasında bulundu.

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