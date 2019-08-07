Dünya Zariften ABDye Kaşıkçı tepkisi
ORTADOĞU

Zarif'ten ABD'ye Kaşıkçı tepkisi: Güç merkezi ile yakın bağlarınız varsa eylemleriniz haklı gösterilir

Zarif'ten ABD'ye Kaşıkçı tepkisi

Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya rağmen ABD'nin Suudi yönetimi desteklemeye devam etmesini eleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bir güç merkezi ile yakın bağlarınız varsa tüm eylemleriniz haklı gösterilebilir. Hatta bir insanı testere ile parça parça etseniz bile en büyük askeri anlaşmalardan fayda sağlayabilirsiniz" dedi. İsrail'in Filistin'i işgalini de değerlendiren Zarif, "Siyonist rejim Filistin topraklarını 70 yıldır işgal altında tutuyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmesini eleştirdi.

  • İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen İnsan Hakları ve İnsanlık Onurunu Anma Günü töreninde konuşan Zarif, ABD yönetiminin Suudi Arabistan ve İsrail'deki ciddi insan hakları ihlallerine rağmen bu ülkelere desteğine tepki gösterdi.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine rağmen ABD yönetiminin Riyad'a desteğini sürdürmesine ilişkin Zarif, "Bir güç merkezi ile yakın bağlarınız varsa tüm eylemleriniz haklı gösterilebilir. Hatta bir insanı testere ile parça parça etseniz bile en büyük askeri anlaşmalardan fayda sağlayabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve insan hakları ihlallerine de işaret eden Zarif, "Siyonist rejim Filistin topraklarını 70 yıldır işgal altında tutuyor" dedi.

Zarif, buna karşın ABD'nin İsrail'in işgal ve insan hakları ihlallerini görmezden geldiğini belirtti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Cinayette Suudi Arabistan'ın rolü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından cinayete ilişkin hazırlanan raporlarda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

  • Raporlarda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Öte yandan ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden Bin Selman'ın sorumlu olduğunu kabul eden bir karar tasarısını kabul etmiş, böylece söz konusu cinayetten dolayı Veliaht Prens açıkça suçlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören bir yasa tasarısını nisan ayında veto etmişti.

REKLAM

Yeni Şafak vahşetin ses kaydına ulaştı: Cemal Kaşıkçı işkenceyle katledildi
GÜNDEM
Yeni Şafak vahşetin ses kaydına ulaştı: Cemal Kaşıkçı işkenceyle katledildi

Kaşıkçı cinayetinin elebaşı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı
DÜNYA
Kaşıkçı cinayetinin elebaşı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti Kaşıkçı cinayeti raporu: Hatice Cengiz de öldürülecekti
GÜNDEM
İstanbul Emniyeti Kaşıkçı cinayeti raporu: Hatice Cengiz de öldürülecekti

Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranıyordu, kimliği tespit edildi.
Denizde kaybolan çocuktan acı haber

Denizde kaybolan çocuktan acı haber

​Beykoz'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
9 Ağustos önlemi

9 Ağustos önlemi

Kara, deniz ve havada tüm tedbirler alındı.
Sondaja başladı

Sondaja başladı

3 bin metrenin üzerinde derinliğine ulaşacak.
30 milyar<br>dolarlık hamle

30 milyar
dolarlık hamle

​Yaklaşık 400 ürün grubu tespit edildi.
Oyuncak ayının içinden çıktı

Oyuncak ayının içinden çıktı

​Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Toplantılar<br>yapıcı geçti

Toplantılar
yapıcı geçti

Akar'dan ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin açıklama.

Sayı 80 oldu

Sayı 80 oldu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ya darbe üstüne darbe.

Yarışa<br>Türkiye de katıldı

Yarışa
Türkiye de katıldı

Dünyada bu alanda 200'e yakın girişim var.
Mehterle başladı iflasla bitti

Mehterle başladı iflasla bitti

​Çeşme-Atina arasındaki feribot seferleri kaldırıldı.
Tüm dünya<br>acı çekecek

Tüm dünya
acı çekecek

​İmran Han, Keşmir anlaşmazlığı konusunda uyardı.
Bakanlığa<br>yeni görev

Bakanlığa
yeni görev

​Yurtiçi ve dışında şirketlere iştirak edebilecek.
FBI: İç terörizm

FBI: İç terörizm

ABD'deki ​California saldırısında 3 kişi ölmüştü.
Sürecin anahtarı<br>'İstanbul' modeli

Sürecin anahtarı
'İstanbul' modeli

Suriyelilerle ilgili modelin detayları netleşti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.