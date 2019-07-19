Dünya Zariften Trumpı yalanlayan açıklama Öyle bir bilgi yok
ORTADOĞU

Zarif'ten Trump'ı yalanlayan açıklama: Öyle bir bilgi yok

ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de İran'a ait İHA düşürdüğü açıklamasına karşın İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok" dedi.

Haber Merkezi AA
​İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
​İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi öncesi BM Genel Merkezi'nde Trump'ın söz konusu açıklamasına ilişkin gazetecilere kısa bir değerlendirme yaptı.

Cevad Zarif, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.'' dedi.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti.

Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetmişti.

ABD İran'a ait İHA düşürdü
DÜNYA
ABD İran'a ait İHA düşürdü
Teröristin fotoğrafı yayınlandı

Teröristin fotoğrafı yayınlandı

Türk diplomatı şehit eden teröristin kimlik bilgileri yayınlandı.
Resmen Galatasarayda

Resmen Galatasaray'da

​​Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcunun maliyetini açıkladı.
NATOyu zaafa uğratacak

NATO'yu zaafa uğratacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 yorumu.
Yaptırım düşünmüyorum

Yaptırım düşünmüyorum

​ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması.
İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail şiddetini anlatan videoyu beğenen diplomat hedefte.
Planlı terör saldırısı

Planlı terör saldırısı

IKYB, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
Kartal AİHL'de<br>gelenek bozulmadı

Kartal AİHL'de
gelenek bozulmadı

​2019 YKS'de Türkiye dereceleri art arda geldi.

TBMM'den ortak bildiri

TBMM'den ortak bildiri

'Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarını yerinde buluyoruz.'

Taziye telefonu

Taziye telefonu

​Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi diplomat, şehit edilmişti.
Rahatsızlığı<br> dile getirdi

Rahatsızlığı
dile getirdi

İbrahim Kalın, Bolton ile F-35'leri görüştü.
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

​Adaylar, tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

İlk 6 ay içerisinde 88,2 milyar dolar seviyesine çıktı.
İstanbul'da<br> yol çöktü

İstanbul'da
yol çöktü

Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.