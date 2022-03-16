Zelenski ABD Kongresi'ne sesleniyor: Bizi düşünürken aklınıza 11 Eylül gelsin

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ABD Kongresi'ne sesleniyor.

İşte Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

" Biz de sizler gibi yaşıyoruz. Ukrayna'nın yaşadıklarını anlamanıza ihtiyacımız var. Pearl Harbor'u unutmayın. O korkunç sabah, 11 Eylül'ü hatırlayın, kötülüğün sizi ve topraklarınızı savaş alanına dönüştürmesini izlediniz, havadan saldırılar gerçekleşti. Biz de aynı şeyleri her gün yaşıyoruz. 3 haftadır Harkov, Odesa, tüm bu kentler bomba yağar hale geldi. Rusya gökyüzünü ölüm kaynağı haline getirdi. "

BÖYLE BİR TERÖRÜ AVRUPA 80 YILDIR GÖRMEDİ

"Böyle bir terörü Avrupa 80 yıldır görmedi. Bu teröre dünyadan ses istiyoruz. Sizden çok mu şey istiyoruz".

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"Şu anda ülkemizin ve halkımızın kaderi belirleniyor"

"Halkımızı özgürlüğümüzü korumak için savaş uçaklarının ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bir ihtiyacım var. halkımı gökyüzünü korumak zorundayım...Sizin yardımınıza ihtiyacım var."

"YAPTIRIM İSTİYORUZ"

"ABD'nin Rusya'daki tüm politikalara yaptırım uygulamasını istiyoruz"

"Yeni uluslararası kurumlara yeni ittifaklara ihtiyaç var"