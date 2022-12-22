Zelenski Beyaz Saray'da: 300 gün sonra ilk yurt dışı ziyareti

Rusya’nın 24 Şubat’taki işgalinin 300’üncü gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ilk yurt dışı ziyaretini ABD’ye gerçekleştirdi. Zelenski, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. Zelenski, üzerinde savaş boyunca giydiği Ukrayna armalı haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray’a giriş yaptı. Karşılamanın ardından Biden ve Zelenski ikili görüşmeye geçti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, “Bugün Washington’dayım. Yakında olan zaferimizi kazanmak için iş birliğimiz sürüyor. ABD’lilere, Başkan’a ve Kongre’ye ihtiyaç duyulan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ukrayna’nın savunma dayanıklılığını ve gücünü artırmak için çok sayıda görüşme yapacağım. Ayrıca, ABD ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkileri, ABD Başkanı Joseph Biden ile görüşeceğiz. Gelecek yıl, tüm halkımızla sahip olduğumuz bütün topraklara Ukrayna bayrağı ve özgürlükle dönmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

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