Zelenski: Bin kilometrekareden fazla toprağımız kurtarıldı

Zelenski açıklamasında kurtarılan Ukrayna topraklarıyla ilgili “Devam eden savunma harekatları kapsamında kahramanlarımız şimdiden onlarca yerleşim birimini özgürleştirdi. Ve bugün bu hareket devam etti, yeni sonuçlar var. Toplamda, 1 Eylül'den bu yana topraklarımızın bin kilometrekareden fazlası kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

KENYA İLE GELİŞEN İLİŞKİLER

Göndere çekilen her Ukrayna bayrağı için orduya, istihbarat görevlilerine ve özel servislere minnettar olduğunu ifade eden Zelenski, Kenya Devlet Başkanını seçimleri kazanmasından dolayı arayarak tebrik ettiğini vurguladı. Zelenski iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemesini ümit ettiğini belirtti.

PUTİN’E CEVAP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna tahılı konusundaki açıklamasına cevap veren Zelenski, dük akşam yayınladığı konuşmasında tahılın hangi ülkelere gittiğine dair bilgi verdi. Tahıl ihracatı konusunda Ukrayna tahılını taşıyan 4 geminin, dün Asya ülkelerine doğru yola çıktığını ifade eden Zelenski, şimdiye kadar 65 bin ton tahılın Sudan’a ulaştığını ifade etti. Zelenski, “50 bin tondan fazla buğday dün (7 Eylül) Kenya’ya yola çıktı. Lübnan ve Libya için gemiler şu anda Odesa’da Pivdennyi Limanı’nda yükleniyor” ifadelerini kullandı.

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