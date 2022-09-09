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AVRUPA

Zelenski: Bin kilometrekareden fazla toprağımız kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam saatlerinde ulusa seslenerek 1 Eylül’den bu yana bin kilometrekareden fazla Ukrayna toprağının kurtarıldığını duyurdu. Zelenski diğer yandan Putin’in Ukrayna tahılına dair yaptığı açıklamaya cevap niteliğinde, Ukrayna tahılının hangi ülkelere gittiğine dair bilgi verdi.

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Haber Merkezi DHA
Zelenski: Bin kilometrekareden fazla toprağımız kurtarıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Zelenski açıklamasında kurtarılan Ukrayna topraklarıyla ilgili “Devam eden savunma harekatları kapsamında kahramanlarımız şimdiden onlarca yerleşim birimini özgürleştirdi. Ve bugün bu hareket devam etti, yeni sonuçlar var. Toplamda, 1 Eylül'den bu yana topraklarımızın bin kilometrekareden fazlası kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

KENYA İLE GELİŞEN İLİŞKİLER

Göndere çekilen her Ukrayna bayrağı için orduya, istihbarat görevlilerine ve özel servislere minnettar olduğunu ifade eden Zelenski, Kenya Devlet Başkanını seçimleri kazanmasından dolayı arayarak tebrik ettiğini vurguladı. Zelenski iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemesini ümit ettiğini belirtti.

PUTİN’E CEVAP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna tahılı konusundaki açıklamasına cevap veren Zelenski, dük akşam yayınladığı konuşmasında tahılın hangi ülkelere gittiğine dair bilgi verdi. Tahıl ihracatı konusunda Ukrayna tahılını taşıyan 4 geminin, dün Asya ülkelerine doğru yola çıktığını ifade eden Zelenski, şimdiye kadar 65 bin ton tahılın Sudan’a ulaştığını ifade etti. Zelenski, “50 bin tondan fazla buğday dün (7 Eylül) Kenya’ya yola çıktı. Lübnan ve Libya için gemiler şu anda Odesa’da Pivdennyi Limanı’nda yükleniyor” ifadelerini kullandı.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br>
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TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br>
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br>
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Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br>
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br>
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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