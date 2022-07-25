Dünya Zelenski İşgalciler bile kazanacağımızı kabulleniyor
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Zelenski: İşgalciler bile kazanacağımızı kabulleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, birlik ve beraberliğin sağlanması ve savaşı kazanmak için çalışmanın en önemli şey olduğunu vurgulayarak, "İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Zelenski: İşgalciler bile kazanacağımızı kabulleniyor
Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Şimdi birliği korumak, zafer için birlikte çalışmak, hepimizin mutlaka yerine getireceği en önemli milli görevdir. Bundan şüphe duyacak kimse yok. Sadece bunun nasıl başarılacağı konusunda tartışanlar var. Bu sadece kendi inancımıza değil, Ukrayna'ya olan inancın bir işaretidir. İşgalciler bile kazanacağımızı kabul ediyor. Bunu konuşmalarında, sevdikleriyle iletişime geçtiklerinde duyuyoruz. Bu nedenle, yavaşlamıyoruz ve 5 ay boyunca her gün olduğu gibi, düşmana mümkün olan en büyük kayıpları vermek ve Ukrayna'ya mümkün olduğunca fazla destek toplamak için her şeyi yapıyoruz" dedi.

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