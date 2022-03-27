Zelenski: Putin'in yeni hedefi gıda krizi çıkarmak

Zelenski sözlerine şöyle devam etti:

"Tarım için gerekli araçları imha ediyorlar. Tarım için kullanılacak yakıt depolarını vuruyorlar. Ayrıca geçen yılki rekoltemizi dış pazarlara ulaştırmamızı deniz ablukasıyla engelliyorlar"

Dünyanın sayılı tahıl ve ayçiçek yağı ihracatçısı Ukrayna gıda piyasasından kopartılmak isteniyor. Bizim kendimize yetecek buğdayımız ve yağımız var. Ancak Rusya bu planla dünya çapında yapay gıda krizi yaratmak istiyor” açıklamasını yaptı.

GEMİLER ABLUKADA

Ukrayna limanlarından tüm tahıl ve ayçiçek yağı ihracatı devam eden savaş nedeniyle durmuş vaziyette. Sadece savaşın ilk haftasında yağ yüklü birkaç gemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin’i telefonla aradıktan sonra Ukrayna limanlarından ayrılarak Türkiye’ye ulaşabilmişti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski halka sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda büyük kayıplar verdiğini ve Rus ekonomisinin giderek kötüleşeceğini belirtti. Zelenski ayrıca, Mariupol'u geri almak için tanklara ihtiyaçlarının olduğunu bildirerek, ABD'li ve Avrupalı partnerleri ile bu konuları masaya yatırıldığını duyurdu.

FOTOĞRAF 22 Rusya’nın, Ukrayna operasyonuna dair ‘istediğimizi gibi devam ediyor’ açıklamalarına karşın bölge yaşanan olaylar durumun tam aksi olduğu ve Putin'in durumdan rahatsızlık duyduğunu gözler önünü seriyor. Sıcak bölgede Rus ordusu içinde yaşanan son olay ise duyanları adeta dehşete düşürdü. İSYAN ÇIKARDILAR<br>Batı medyasının yine Batılı yetkililere dayandırarak duyurduğu habere göre, bir Rus birliğinin kendi komutanlarını tankla ezdiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Olayın Rus ordusu içindeki huzursuzluklar ve moral çöküşüyle ilintili olduğu düşünülüyor. KOMUTANLARINI BİLEREK EZDİLER<br><br>​<br><br>İlk olarak Ukraynalı bir gazetecinin ortaya attığı iddiaya göre 37. Serbest Alay komutanı kendi komutasındaki askerler tarafından tankla ezildi. Bölgeden alınan bazı raporlara göre olayda ağır yaralanan Komutan hayatını kaybetti. Birliği Ukrayna güçleriyle çatışırken ağır yaralar aldığı ve girdiği mücadeleyi kaybetmek üzere olduğu; birlik içindeki isyanın da bununla bağlantılı olarak çıkmış olduğu aktarıldı. ÖLÜP ÖLMEDİĞİ BİLİNMİYOR<br><br>Öte yandan Rus komutanın tankla ezildiğine dair kanıtlar olsa da ölüm haberinin doğrulanamadığı ifade ediliyor.<br><br>Sosyal medyaya yansıyan ve başka kaynaklardan da doğrulanmaya çalışan olayda bir isyan ve tankla üzerinden geçme durumunun olası olduğu ancak komutanın ölüp ölmediğinin şu an için doğrulanamadığı haberleri geliyor. Roman Tsymbaliuk adındaki Ukraynalı gazeteci isyan iddiasını ilk olarak geçen çarşamba günü Facebook hesabından paylaşmıştı. Tsymbaliuk, birliğin personelinin yüzde 50’sini kaybettiğini; daha sonra da isyan başladığını yazmıştı. 'UYGUN ZAMANI KOLLADILAR'<br><br>Ukraynalı gazeteci “Uygun zamanı kollayan bir asker yanında duran komutanı kullandığı tankla ezdi ve bacaklarından ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu. Komutan olayın ardından Belarus’ta bulunan bir hastaneye nakledildi” satırlarını paylaştı. KADİROV PAYLAŞTI<br><br>Çeçen lider Ramzan Kadirov tarafından yayınlanan bir videoda da adının Yuri Medvedev olduğu belirtilen yüksek rütbeli bir subayın sedyeyle taşınma görüntüleri vardı. Videoda komutanın hayatta olduğu açıkça görülüyordu. Kadirov’un paylaştığı videoda Çeçen bir askerin sedyede taşınan subayla konuştuğu ve “İyi misin? Konuş bizimle” dediği duyuluyor. Yaralı adam ise Çeçen askere “İyiyim. Sen neredensin?” diyerek karşılık verdiği seçiliyor. DailyMail haberin manşetini “Birliklerindeki çok sayıda ölümün ardından baş kaldıran askerler kendi komutanlarının üzerinden tankla geçti. Komutan hayatını kaybetti” şeklinde attı. Başta İngiltere olmak üzere Batılı devletler Rus ordusunun büyük kayıplar verdiği ve moral açısından çökmüş vaziyette olduğunu düşünüyor. ABD’ye göre Rusya’nın 150 bin kişilik işgal güçlerinden 7 bin askeri öldü. Rusya’nın işgale başladığında sahip olduğu ilk birliklerden beşte birinin hasar aldığı; en az 20 taktik taburunun da yok olduğu sanılıyor. Bu da kâğıt üzerinde az görünse de cephede sorun yaratabilecek kadar yüksek bir sayı. İşgalin başlangıcından bu yana ise 7 yüksek rütbeli üst düzey Rus generali hayatını kaybetti. Bunun yanında Ukrayna ordusu da çok sayıda kayıptan söz ediyor. Üstelik savaşta ölen Ukraynalı sivil sayısı da giderek artıyor. ​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kaldı. Bölgede çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Rusya'nın istediği başarıyı elde edemediği ve bu sebepten ordu içinde huzursuzluk yaşandığı söylentileri de sürüyor. Rus ordusu içinde yaşanan son olay hakkında ortaya atılan akılalmaz iddia ise adeta duyanları dehşete düşürdü. BiP'te paylaş

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"RUBLE YAKINDA RUSYA’DA KİLOYLA SATILACAK"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal 32 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski günlük halka sesleniş konuşmasında, savaşın son durumunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Zelenski yaptığı açıklamada, ülkesine saldıran Rus işgalcilerin cevaplarını aldığını belirterek, "Bugün Slavutiç kentinde işgalcilere karşı protesto düzenlendi ve işgalciler cevabını aldı. İşgalcilere hiçbir şey yardım etmeyecek. Televizyonlarda bizim kanallarımızı kapatıp Rus kanallarına bağlanmanız, Rus rublesi dağıtmanız da yardımcı olmayacak. Ruble yakında Rusya’da kiloyla satılacak. Rus ordusuna tek bir cevap olacak o da nefret. Bundan dolayı köyde yaşayan vatandaşlarımız topraklarımıza düşen pilotları çıplak elleriyle esir alıyorlar. Rus teknik araçlarını köylülerimiz traktörle alıyor askerlerimize teslim ediyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bugün Polonya’ya gelen Ukraynalılar hakkında ve ortak güvenlik konularında görüştüm. Ukrayna için uçaklar, tanklar, roket ve gemi imha silahları. Bunlar partnerlerimizde var. Sadece Ukrayna’nın özgürlüğü için değil, Avrupa’nın da özgürlüğü için gerekli. Bugün Duda ile görüştükten sonra Mariupol savunucuları kahramanlarla görüştüm. Onlarla her zaman iletişim halindeyim. Hepsine minnettarım. Bu kenti savunuyorlar" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:59 Rusya Kiev'de vurduğu AVM'ye Ukrayna tarafından yerleştirilen füze rampalarının görüntüsünü yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de hedef alınan alışveriş merkezine Ukrayna Ordusu tarafından grad füze rampaları yerleştirildiğini gösteren görüntüleri paylaştı.



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"RUS DİLİYLE PROBLEMİMİZ YOK"

Konuşmasında, Rusça konuşmakta ve Rus dili ile bir problem yaşamadıklarını aktaran Zelenskiy, "Biz onlarla Rusça konuştuk. Çünkü Ukrayna’da dil problemimiz hiç olmadı. Şimdi Rus işgalciler, bu problemi siz oluşturuyorsunuz. Çünkü Rus dili sizlerle, patlamalarla ve cinayetlerle anılıyor. Siz, bizim insanlarımızı göçe zorluyorsunuz. Siz, bizim Belediye Başkanlarımızı, göstericilerimizi esir alıyorsunuz. Sizler barış içindeki kentleri yok ediyorsunuz" dedi.

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FOTOĞRAF 10 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bilgilere göre; Ukrayna'daki savaştan etkilenen yetimhanede kalan çocukların Polonya'ya tahliyesi sağlandı.<br><br> Ukrayna devleti, özellikle yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi hakkında diğer devletler ile yaptığı görüşmeler kapsamında Türkiye ile de temasa geçti.<br><br> Bu kapsamda, İçişleri, Dışişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ve Göç İdaresi ile görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sonucunda Türkiye'nin yetim çocukları ve bakımlarından sorumlu kişileri kabul edeceği teyit edildi. Bunun üzerine yetimhanelerde bulunan çocuk ve bakımlarından sorumlu toplam 185 kişi, güvenlik nedeniyle önce Polonya'ya taliye edildi. 185 kişilik grup, bu akşam Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya getirilecek. Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor Ukrayna'da savaş nedeniyle tahliye edilen, yetimhanelerde kalan 185 çocuk ile bakım personeli Türkiye'ye getirilecek.



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"MARİUPOL'U YETERİ MİKTARDA TANK OLMADAN GERİ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Konuşmasında, yeteri miktarda tank olmadan işgal altındaki Mariupol'u geri alamayacaklarının altını çizen Zelenskiy, silah konusuna ilişkin Ukraynalı temsilcilerin diğer ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Zelenskiy, "Temsilcilerimiz bugün Polonya’da ABD'li partnerlerimizle görüştü. Ukrayna, Rus roketlerini imha edemiyor. Mariupol'u yeteri miktarda tank olmadan geri almak mümkün değil. Bunu Ukraynalı savunucularımız, ABD ve Avrupalı partnerlerimiz biliyor. Bazı Rus tanklarını ele geçirdik. Ukrayna’nın pozisyonu duyulmalı. Üstelik sadece bizim değil, tüm Avrupa’nın pozisyonu. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de görüştüm. Katar’ın başkenti Doha’da bir foruma katıldım. Bu sadece İslam dünyası için önem arz eden bir görüşme değildi. Dünyanın birçok ülkesi için önemliydi. Biz yalanın karşısında tüm dünya ile savaşıyoruz. İşgalciler tarihi hata yaptılar. Rus ordusu evleri bombalayıp sivil vatandaşları öldürüyor. Her şeyi yok etmek için emirler alıyorlar. Bunları kimse unutmayacak, sorumluluk taşıyacaklar. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kaydetti.

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