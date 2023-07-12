Zelenski: Savaş devam ettiği sürece NATO'ya üye olamayacağımızın farkındayız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ukrayna Lideri Zelenski ortak açıklama yapıyor.
Ukrayna lideri Zelenski, Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor. Zelenski, "Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın" dedi.
Zelenski'nin açıklamarı şu şekilde;
"Savaş devam ettiği sürece NATO'ya üye olamayacağımızın farkındayız. NATO'ya üye olmamız için hayatta kalmamız gerekiyor. NATO'ya çok yakınız, zor bir yoldayız, savaştayız.
Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya her zamankinden çok daha yakın.
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