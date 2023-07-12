Zelenski: Savaş devam ettiği sürece NATO'ya üye olamayacağımızın farkındayız

Ukrayna lideri Zelenski, Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor. Zelenski, "Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın" dedi.









Zelenski'nin açıklamarı şu şekilde;

"Savaş devam ettiği sürece NATO'ya üye olamayacağımızın farkındayız. NATO'ya üye olmamız için hayatta kalmamız gerekiyor. NATO'ya çok yakınız, zor bir yoldayız, savaştayız.





Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya her zamankinden çok daha yakın.











