Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Zelenskiden gözdağı Rusyayla 10 yıl savaşırız
AVRUPA

Zelenski'den gözdağı: Rusya’yla 10 yıl savaşırız

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ile savaşı bitirmek için ülkesinin doğusundaki topraklardan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Rusya işgalinin 54. gününde çatışmaların yoğunlaştığı Donbas bölgesini Rusya’ya teslim etmeyeceklerini vurgulayan Zelenski, “Rusya’yla 10 yıl boyunca savaşabiliz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenskiden gözdağı: Rusya’yla 10 yıl savaşırız
Ukrayna lideri Zelenski

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 54’üncü gün geride kaldı. Birlikler cephede savaşırken, ülkesinin direnişine destek arayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Amerikan CNN International’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkesinin topraklarını Moskova yönetimine bırakmak gibi bir niyetleri olmadığını vurgulayan Zelenski, diplomatik çözümü tercih ettiklerini fakat Rusya’yla 10 yıl boyunca savaşabileceklerini vurguladı

MÜZAKERELERDEN ÜMİTLİ DEĞİL

  • İki ülke arasındaki müzakerelerin sürmesinin önemli olduğunu ancak müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkacağına dair ümidinin olmadığını belirten 44 yaşındaki lider, Rusların ültimatomuna dayanan diplomasi tarzında ışık görülemeyeceğini ifade etti. Ülkenin doğusundaki Donbas bölgesini Rusya’ya teslim etmeyeceklerinin altını çizen Zelenski, “Savaşı kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Evet, tabii ki. Topraklarımızdan asla vazgeçmeyiz” cevabını verdi.

KİEV’İ YENİDEN HEDEFE KOYABİLİR

Kiev bölgesinden çekilen Rusya’nın, Donbas’ı alması halinde yeniden başkente operasyon düzenleyebileceğini söyleyen Ukraynalı lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukraynalıların hayatlarına değer vermediğini ve nükleer silah kullanabileceğini savundu.

MACRON’U DAVET ETTİ

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaşananları soykırım olarak tanımlamamasına da değinen Zelenski, “Onu davet ederek fırsat bulduğunda gelmesini söyledim. Gelecek, görecek ve eminim ki anlayacak” dedi.

Rusya doğuda saldırılara başladı

Rusya, Mariupol’ü ele geçirdikten sonra Donbas bölgesi ve çevresindeki kentlere yönelik de saldırılar başlattı. Harkov, Zaporijya, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgeleri ile Mikolayiv limanında 108 farklı noktaya füze saldırısı gerçekleştirildi. Öte yandan Rus güçlerinin Ukrayna’nın Lviv kentine düzenlediği füze saldırısında 6 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı.

Zelenski: Rus birlikleri ülkenin doğusunda taarruza hazırlanıyor
DÜNYA
Zelenski: Rus birlikleri ülkenin doğusunda taarruza hazırlanıyor

Zelenski'den çağrı: Rusya'nın tek şansı Ukrayna ile anlamlı müzakereye oturmak
DÜNYA
Zelenski'den çağrı: Rusya'nın tek şansı Ukrayna ile anlamlı müzakereye oturmak


O doğduğu gün gibi masumdu

O doğduğu gün gibi masumdu

​O'nun Gibi'nin 18. bölümü yayında.
Üç puan Galatasarayın

Üç puan Galatasaray'ın

Sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u iki golle mağlup etti.
Mete Yarar: Pençe-Kilit operasyonu önce Garanın sonra da Kandilin kilidini açacak

​Erdoğan: Filistin davasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Ömer Çelik'ten Pençe-Kilit operasyonu açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.