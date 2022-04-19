Zelenski'den gözdağı: Rusya’yla 10 yıl savaşırız

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 54’üncü gün geride kaldı. Birlikler cephede savaşırken, ülkesinin direnişine destek arayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Amerikan CNN International’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkesinin topraklarını Moskova yönetimine bırakmak gibi bir niyetleri olmadığını vurgulayan Zelenski, diplomatik çözümü tercih ettiklerini fakat Rusya’yla 10 yıl boyunca savaşabileceklerini vurguladı
MÜZAKERELERDEN ÜMİTLİ DEĞİL
- İki ülke arasındaki müzakerelerin sürmesinin önemli olduğunu ancak müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkacağına dair ümidinin olmadığını belirten 44 yaşındaki lider, Rusların ültimatomuna dayanan diplomasi tarzında ışık görülemeyeceğini ifade etti. Ülkenin doğusundaki Donbas bölgesini Rusya’ya teslim etmeyeceklerinin altını çizen Zelenski, “Savaşı kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Evet, tabii ki. Topraklarımızdan asla vazgeçmeyiz” cevabını verdi.
KİEV’İ YENİDEN HEDEFE KOYABİLİR
Kiev bölgesinden çekilen Rusya’nın, Donbas’ı alması halinde yeniden başkente operasyon düzenleyebileceğini söyleyen Ukraynalı lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukraynalıların hayatlarına değer vermediğini ve nükleer silah kullanabileceğini savundu.
MACRON’U DAVET ETTİ
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaşananları soykırım olarak tanımlamamasına da değinen Zelenski, “Onu davet ederek fırsat bulduğunda gelmesini söyledim. Gelecek, görecek ve eminim ki anlayacak” dedi.
Rusya doğuda saldırılara başladı
Rusya, Mariupol’ü ele geçirdikten sonra Donbas bölgesi ve çevresindeki kentlere yönelik de saldırılar başlattı. Harkov, Zaporijya, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgeleri ile Mikolayiv limanında 108 farklı noktaya füze saldırısı gerçekleştirildi. Öte yandan Rus güçlerinin Ukrayna’nın Lviv kentine düzenlediği füze saldırısında 6 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı.