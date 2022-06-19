Dünya Zelenskiden net mesaj Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz
AVRUPA

Zelenski'den net mesaj: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz

Mıkolayiv ve Odessa kentlerini ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz bize ait olan her şeyi geri alacağız' dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiden net mesaj: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski.

Mıkolayiv ve Odessa'da ordudan yetkililerle görüştüğünü aktaran Zelenski, “Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz bize ait olan her şeyi geri alacağız. Hem Mıkolayiv'de hem de Odessa'da ordumuzla, bu alanların savunmasından ve bakımından sorumlu tüm yetkililerle toplantılar yaptık. Bölgenin Rus saldırılarından tahribatına ilişkin raporları dinledik. Kayıplar önemli. Birçok ev yıkıldı, sivil lojistik sekteye uğradı ve birçok sosyal sorun yaşandı. Sevdiklerini kaybeden insanlara daha sistematik yardım yapılması talimatını verdim. Yok edilen her şey restore edilecek. Rusya'da halkımızın yaşam arzusu kadar füze yok” dedi.

GIDA KRİZİ

Bölgedeki askeri yetkililerle limanların güvenliğini konuştuğunu belirten Zelenski, güvenlik garantisi verilmesi karşılığında Ukrayna'nın gıda krizine karşı elinden geleni yapacağını belirtti.

  • Zelenski, “Ekonomik durum, tarım sektörünün çalışmaları üzerine konuşuldu. Limanlarımızın güvenliğini ve tarım ürünlerimizin ihracatı için fırsatları görüştük. Pozisyonumuz açık ve değişmez: uluslararası arabuluculuk yoluyla güvenlik garanti altına alınır alınmaz Ukrayna, Asya, Afrika ve çoğu Avrupa ülkesinde, Rus savaşının neden olduğu dünyadaki gıda krizine karşı koymak için mümkün olan her şeyi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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