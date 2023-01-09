Dünya Zelenskiy Cephenin en kanlı yerlerinden diyerek duyurdu Luhansk ve Donetskte şiddetli çatışmalar sürüyor
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Zelenskiy 'Cephenin en kanlı yerlerinden' diyerek duyurdu: Luhansk ve Donetsk'te şiddetli çatışmalar sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Luhansk ve Donetsk bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü söyledi. Söz konusu şehirlerin Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Burası cephenin en kanlı yerlerinden biri." dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy Cephenin en kanlı yerlerinden diyerek duyurdu: Luhansk ve Donetskte şiddetli çatışmalar sürüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.

Zelenskiy, yayımladığı görüntülü mesajda Ukrayna vatandaşlarına seslenerek, yeni yılın ilk haftasında da ön cephelerde şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtti.

"Luhansk ve Donetsk bölgelerinde şiddetli çatışmalar sürüyor." ifadelerini kullanan Zelenskiy, Donetsk cephesindeki en ağır çatışmaların Bahmut ve Soledar şehirleri yönünde yaşandığını vurguladı.

"CEPHENİN EN KANLI YERLERİNDEN BİRİ"

  • Zelenskiy, Rus ordusunun yoğun saldırı girişimlerine rağmen söz konusu şehirlerin Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğuna işaret ederek, "Burası cephenin en kanlı yerlerinden biri." dedi.

Rus ordusunu, Ortodoksların Noel Bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ilan ettiği 36 saatlik ateşkese uymamakla suçlayan Zelenskiy, söz konusu ateşkesin sürdüğü saatler içerisinde Donbas bölgesinde Kramatorsk ve diğer şehirlere Rus saldırılarının düzenlendiğini dile getirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın "sözüne" güvenmediklerinin altını çizerek, "Rusya'nın diplomasi ve siyaseti manipüle etme girişimleri asla işe yaramayacak." şeklinde konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında bugün yeniden esir değişiminin yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, 50 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını, tüm Ukraynalı esirlerin eve dönmeleri için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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