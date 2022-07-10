Zelenskiy çok sayıda büyükelçiyi tek tek görevinden aldı: Aralarında Almanya ve Norveç de var

Zelenski, “İşgalciler bize karşı çok acımasız bir savaş yürütüyor. Nitekim, Avrupa kıtasında 77 yıldır böyle bir savaş olmadı. Düşmanın mümkün olduğu kadar çok insanı ve alt yapıyı yok etmeye çalıştığı tam bir savaş\" dedi.<br><br>