Dünya Zelenskiy Donbasstaki savaş Avrupadaki en acımasız savaş olarak anılacak
AVRUPA

Zelenskiy: Donbass’taki savaş Avrupa’daki en acımasız savaş olarak anılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donbass’taki savaşın Avrupa tarihindeki en acımasız savaşlardan biri olarak anılacağını vurguladı. Öte yandan, Ukrayna ordusu ve istihbaratının Ruslara karşı üstün geldiğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Zelenskiy: Donbass’taki savaş Avrupa’daki en acımasız savaş olarak anılacak
​Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy, Rus ordusunun cephane ve ağır silahlar konusunda avantaj sahibi olduğunu belirterek, “Avrupa tarihindeki en acımasızı olarak anılacak olan Donbass’taki savaşta Ukrayna ordusu ve istihbaratı, Rus ordusuna karşı üstün geliyor.

Bu, Rusların ekipman miktarındaki ve özellikle ağır silah sistemlerindeki önemli avantajına rağmen böyle. Bu savaşın bedeli ağır olacak. Bu korkunç. Ukrayna için yalnızca yeterli sayıda modern ağır silahların avantaj sağlayacağına ve Rusların Donbass'a yaptığı işkencenin sona erdirilebileceği konusunda müttefiklerimizin dikkatini her gün çekiyoruz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Batı'ya tepki gösterdi: Çatışmalar normalleşiyor
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Batı'ya tepki gösterdi: Çatışmalar normalleşiyor


“TEK İHTİYACIMIZ SİLAH”

Zelenskiy, Rus ordusunun kontrolündeki bölgeleri geri alacaklarını belirterek, “Burada kesin bir kötülükle mücadele ediyoruz. İlerlemek ve tüm bölgelerimizi geri almak dışında başka seçeneğimiz yok. İşgalcileri bu bölgelerden atacağız. Bunu yapmak için tek ihtiyacımız olan şey silahlardır. Ortaklarımız bu silahlara sahip. Yeterli sayıda silaha sahipler. Bu silahlara erişmek için her gün çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz
DÜNYA
Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz

Biden: Putin'in sınır geçeceğine dair birçok verimiz vardı Zelenskiy bunu duymak istmedi
DÜNYA
Biden: Putin'in sınır geçeceğine dair birçok verimiz vardı Zelenskiy bunu duymak istmedi
Zirvedeki kent şaşırtmadı

Zirvedeki kent şaşırtmadı

​Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.
Göztepede maç başladı

Göztepe'de maç başladı

​A Milli Takımımız, Litvanya'yı konuk ediyor.
Hulki Cevizoğlu ABDnin Türkiyede iktidar değişikliği planını anlattı: Muhalefet de Armut piş ağzıma düş diye bekliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki.

​Dışişleri Bakanlığı: Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek: Sektöre öncü olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.