Dünya Zelenskiy Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk
AVRUPA

Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusua-Ukrayna savaşının 100. gününde, "Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk
Zelenskiy: Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk

Rusya- Ukrayna savaşı 100. gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir açıklama yaptı. Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü 100 günde de hiçbir hedefine ulaşamadığını savunan Zelenskiy, "Mücadelemizde 100’üncü gün. 100 gündür yılmayan bir ruh. Bu süre zarfında düşman herhangi bir stratejik hedefine ulaşamadı. Bunun yene güçsüzlüğünü sivil altyapıya ve insanlara kaydırdı. Bu 100 günlük süreçte Ukrayna kimsenin inanamayacağı şeyi yaptı. Dünyanın en büyük ikinci ordusunu durdurduk. Topraklarımızın bir kısmını geri kazandık ve düşmanı püskürtmeye devam ediyoruz. Ukrayna’yı ayakta tutan ve savunmaya devam eden herkese teşekkür ederim. Zafer bizimdir" ifadelerini kullandı.

'Donbass’ta ki insanların korunması adına belirli sonuçlara ulaşıldı'


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri operasyonların amacının Donbass Bölgesi’ndeki halkın korunması olduğunu hatırlatarak, "Operasyonun esas amacı, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki insanların korunmasıdır. Onların korunması adına önlemler alınıyor ve bu alanda belli sonuçlara ulaşıldı. Barışçıl bir yaşam kurulmasına geçiş imkanı tanınmıştır. Bu operasyon, askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşılana kadar devam edecektir" dedi.

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