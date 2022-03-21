Zelenskiy: Roketler NATO'nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna’yı dinlemek gerektiğini anladınız

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya’ya ve Avrupa’ya seslenerek yardım çağrısını yineledi. Zelenskiy, 25 gündür siren sesi duyduklarını ifade ederken, halka sesleniş konuşmasında siren sesini açarak Avrupa ülkelerine dinletti.

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"Ukrayna bu sesle yaşıyor"

Konuşmasında siren sesi dinleten Zelenskiy, "25 gündür duyduğumuz sesi şimdi siz duyacaksınız. Bunu biz hergün duyuyoruz. İnsanlar kurtulmak ve yaşamak için bu sesi duyuyor ve sığınaklara gidiyor. Ukraynalılar, bu seslerle yaşıyor, uyumaya ve yaralarını iyileştirmeye çalışıyor, doğuruyor, ölüyorlar. Binlerce kişi hayatını kaybediyor. Ölenlerin hatrına 1 dakikalık sessizliğe davet ediyorum" diyerek, bir müddet sessiz kaldı.

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"Roketler NATO’nun 20 kilometre mesafesine düştü"

Açıklamasının devamında Almanya’ya seslenen Zelenskiy, Rus roketlerinin NATO sınırlarına kadar yaklaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

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