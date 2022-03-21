Dünya Zelenskiy Roketler NATOnun 20 kilometre uzağına düştü, Ukraynayı dinlemek gerektiğini anladınız
AVRUPA

Zelenskiy: Roketler NATO'nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna’yı dinlemek gerektiğini anladınız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında Rus bombalarının NATO’nun 20 kilometre uzağına düştüğünü hatırlatarak, Ukrayna’nın sözlerinin dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Zelenskiy: Roketler NATOnun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna’yı dinlemek gerektiğini anladınız
Zelenskiy

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya’ya ve Avrupa’ya seslenerek yardım çağrısını yineledi. Zelenskiy, 25 gündür siren sesi duyduklarını ifade ederken, halka sesleniş konuşmasında siren sesini açarak Avrupa ülkelerine dinletti.

İşgalde 26'ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede
DÜNYA
İşgalde 26'ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede

"Ukrayna bu sesle yaşıyor"

Konuşmasında siren sesi dinleten Zelenskiy, "25 gündür duyduğumuz sesi şimdi siz duyacaksınız. Bunu biz hergün duyuyoruz. İnsanlar kurtulmak ve yaşamak için bu sesi duyuyor ve sığınaklara gidiyor. Ukraynalılar, bu seslerle yaşıyor, uyumaya ve yaralarını iyileştirmeye çalışıyor, doğuruyor, ölüyorlar. Binlerce kişi hayatını kaybediyor. Ölenlerin hatrına 1 dakikalık sessizliğe davet ediyorum" diyerek, bir müddet sessiz kaldı.

Zelenskiy'nin 'Holokost' benzetmesi İsrailli bakanları öfkelendirdi
DÜNYA
Zelenskiy'nin 'Holokost' benzetmesi İsrailli bakanları öfkelendirdi

"Roketler NATO’nun 20 kilometre mesafesine düştü"

Açıklamasının devamında Almanya’ya seslenen Zelenskiy, Rus roketlerinin NATO sınırlarına kadar yaklaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

Zelenskiy: Er ya da geç Putin ile bir araya geleceğim
DÜNYA
Zelenskiy: Er ya da geç Putin ile bir araya geleceğim
  • "Bu savaşa kadar bizim başkentimiz Kiev’i yeni Berlin olarak adlandırıyorlardı. Şimdi Kiev kapalı ve sessiz. Sizin yaşadığınız gibi yaşayamıyoruz savaştayız. Bombalara, roketlere, uçaklara karşı savaşıyoruz. Ukrayna’nın ötesine geçmek istiyorlar size kadar. İnsanları sokaklarda öldüren işgalcilere karşı savaşıyoruz. Gıda maddelerine erişimi engelliyorlar. Bu 3 haftalık savaşta 113 çocuk öldü. Bu 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en korkunç savaş. Ben eminim ki bunları siz de gördünüz. Biz Avrupa’nın bir parçasıyız. Biz Avrupa’da olmak için savaşıyoruz. Siz politikacılara baskı yaprak bize yardımcı olabilirsiniz. Almanlar siz Rusların üzerinde daha fazla hakimiyete sahipsiniz. Bankalarınızı kapatırsanız, Rusya’nın savaşa parası olmayacak. Size savaşın olmaması için yaptırımlar uygulama kararı almanızı söyledik. Roketler, NATO’nun 20 kilometre mesafesine düştü. Ukraynayı dinlemek gerektiğini anladınız. Rusya’ya bir euro bile olsa sponsor olmayın. Güven içinde olmamız için, çocuklarımızın dışarıda oynanabilmesi için, siren seslerini duymamamız İçin, Rus bombalarına, Rus roketlerine, savaşa imkan vermeyin. Barış olması için harekete geçin."
Konyada endişelendiren görüntü

Konya'da endişelendiren görüntü

Bir mahallenin 500 metre yakınında oluştu.
Fiyatı sadece 63 bin lira

Fiyatı sadece 63 bin lira

Citroeni geride bıraktı: ​Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili olacak.
Ukraynada istediği ilerlemeyi sağlayamayan Rusya ordusu nerede hata yapıyor?

​Gezi Parkı Davası'nda karar 22 Nisan'da.

​Uçağın düştüğü yerde yangın uyarısı yapıldı.

​Altınbank bu yıl faaliyete başlayacak.

​Turist sayısı şubat ayında yüzde 186.5 arttı.

​Hakkari'de bir araçtan kilolarca patlayıcı çıktı.

​İSKİ Genel Müdürü uyardı: Dere yataklarında bulunmayın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.