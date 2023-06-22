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Dünya

Zelenskiy: Rusya Zaporijya Nükleer Santrali'ne terör saldırısı planlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'nde, radyasyon sızıntısı içeren bir terör saldırısı senaryosunu değerlendirdiğini iddia etti.

16:33 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbaratı ve güvenlik servisinin raporlarını dile getirdi.

Rusların yeni saldırılar planladığını savunan Zelenskiy, "İstihbarat, Rusya'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'nde, radyasyon sızıntısını içeren bir terör saldırısı senaryosunu değerlendirdiğine dair bilgi aldı. Onlar bunun için her şeyi hazırladı." ifadesini kullandı.

Volodimir Zelenskiy, ellerindeki tüm bilgi ve delilleri ortaklarına ilettiklerini belirterek, "Avrupa, ABD, Çin, Brezilya, Hindistan, Arap dünyası, Afrika ülkeleri ve uluslararası örgütler herkes bunu bilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer santrallere yönelik terör saldırılarının, hiçbir zaman hiçbir yerde olmaması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Bu sefer Kahovka Barajı'ndaki gibi olmamalı. Dünya uyarıldı, hemen harekete geçmeli." görüşünü paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin iddiasını "yalan" olarak nitelendirdi.



#Rusya
#Ukrayna
#Zaporijya Nükleer Santrali
#Zelenskiy
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