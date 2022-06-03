Zelenskiy zaferin kendilerinin olacağını söyledi

Spor

Stefan Kuntz: "Yeni bir sayfa açıyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Yeni bir sayfa ve yeni bir hikaye. Genç bir takımız. Her attığımız adım EURO 2024 finallerine kalabilmek için" dedi.