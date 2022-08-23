Dünya Zelenskiyden Duginayı biz öldürmedik açıklaması
AVRUPA

Zelenskiy'den 'Dugina'yı biz öldürmedik' açıklaması

Ukrayna, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddetti. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyden Duginayı biz öldürmedik açıklaması
Zelenskiy'den 'Dugina'yı biz öldürmedik' açıklaması.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

  • Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği yönündeki açıklamasına değinen Zelenskiy, "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil. (Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen Natalya Vovk) Bizim devletimizin vatandaşı değil." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

FSB, Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın iddialarını reddederek ülkesinin Dugina'nın öldürülmesiyle alakasının olmadığını söylemişti.

Rusya'dan Dugina cinayeti ile ilgili açıklama: Ukrayna özel servisi yaptı
DÜNYA
Rusya'dan Dugina cinayeti ile ilgili açıklama: Ukrayna özel servisi yaptı

Moskova’da bombalı saldırıda ölen Dugina son yolculuğuna uğurlandı
FOTOĞRAF 9
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi.
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Törene saldırının asıl hedefi olan, ancak araçta bulunmayan siyaset uzmanı Aleksandr Dugina, Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Leonid Slutsky, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Rus senatör Elena Mizulina, Rus parlamentosu milletvekilleri, Dugina’nın ailesi ve dostları katıldı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetinin temsilcileri ile çok sayıda önemli isim de törene çelenk gönderirken, 2 saat süren tören öncesi polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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KIZININ SON SÖZLERİNİ AĞLAYARAK ANLATTI<br>Aleksandr Dugin kızının son sözlerini anlattı<br>Törende konuşan Aleksandr Dugin kızıyla son konuşmasından bahsederken duygulandı. Dugin, \"Son kez onunla festivalde konuştuk. Bana ’baba kendimi bir savaşçı ve kahraman gibi hissediyorum. Halkımla, ülkemle beraber olmak istiyorum’ dedi. Bu düşünce onun için çok önemliydi\" ifadelerini kullandı. Ukrayna’daki savaşa da değinen Dugin, savaşın Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olmadığını belirterek, \"Politik duruma bakarsak bu savaş Ukrayna ile bir savaş değil. Karanlık ile aydınlık arasında bir savaş\" şeklinde konuştu. Tören yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
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Dugina, festival dönüşü aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.
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Aracın Dugina’nın babası Dugin’e ait olduğu, asıl hedefin Dugin olduğu öne sürülmüştü.
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Kızıyla birlikte festivalden dönen Dugin’in son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edilmişti.
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Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunmasıyla biliniyor. Dugina’nın ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına destek verdiği biliniyor.
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) suikastın failinin Ukrayna istihbaratına çalışan Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğunu iddia etmişti.
Moskova’da bombalı saldırıda ölen Dugina son yolculuğuna uğurlandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da 21 Ağustos'ta katıldığı bir festival dönüşünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden ve Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı olan Rus gazeteci Darya Dugina için bugün Ostankino Televizyon Kulesi'ndeki salonda cenaze töreni gerçekleştirildi. İki saat süren törenin ardından Darya Dugina son yolculuğuna uğurlandı.


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