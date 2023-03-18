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Dünya

Zelenskiy'den Esed'e yaptırım kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed'e yaptırım uygulama kararını onayladı. Zelenskiy'nin imzaladığı kararname Esed'in yanında 300 kişiyi ve 141 firmayı da kapsıyor.

18:06 . 18/03/2023 Cumartesi
AA
Beşar Esed - Volodimir Zelenskiy

Beşar Esed - Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in de aralarında bulunduğu 300 kişiye ve 141 firmaya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenskiy'in imzaladığı ilgili kararnamenin metni yayınlandı.

10 yıl süreyle yaptırım öngörülüyor

Kararnamede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin 15 Mart 2023 tarihli "Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına" ilişkin kararının yürürlüğe girdiği belirtildi.

Konseyin kararı, aralarında Suriye'deki rejimin lideri Esed'in bulunduğu 3'ü Suriye, 7'si İran vatandaşı, kalanı Rusya vatandaşları olmak üzere 300 kişiye ve 141 firmaya 10 yıl süreyle yaptırım uygulanmasını öngörüyor.



#Ukrayna
#Beşar EsediVolodimir Zelenskiy
#yaptırım
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