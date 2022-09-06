Dünya Zelenskiyden Putine sert sözler Cehenneme gitmeden önce yargılanmalı
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Zelenskiy'den Putin'e sert sözler: Cehenneme gitmeden önce yargılanmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Amerikan televizyonu ABC'den David Muir'e mülakat verdi. Ukrayan-Rusya Savaşı'na dair son bilgileri paylaşan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Putin'in bir savaş suçlusu olduğu ve cehenneme gitmeden önce yargılanması gerektiğini kaydeden Ukrayna lideri, Rus liderin ne olursa olsun adil yargılanmayı hak ettiğini kaydetti.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiyden Putine sert sözler: Cehenneme gitmeden önce yargılanmalı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Amerikan televizyonu ABC'den David Muir'e mülakat verdi.

Ukrayan-Rusya Savaşı'na dair son bilgileri paylaşan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Putin'in bir savaş suçlusu olduğu ve cehenneme gitmeden önce yargılanması gerektiğini kaydeden Ukrayna lideri, Rus liderin ne olursa olsun adil yargılanmayı hak ettiğini kaydetti.

Zelenski ayrıca, kendisine halen daha suikast düzenlemeye çalışan grupların olduğunu belirtti.

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