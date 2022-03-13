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Zelenskiy'den Rusya'ya Herson tepkisi: Sahte cumhuriyetler oluşturuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkenin Herson bölgesinde "sahte cumhuriyetler” oluşturmanın üzücü deneyimini tekrarlamaya çalıştığını belirtti. Zelenskiy ayrıca Rusya yönetiminin kendi ülkesini sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin analoğuna dönüştürmekte olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyden Rusyaya Herson tepkisi: Sahte cumhuriyetler oluşturuyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cumartesi gece yayınladığı video mesajında, Herson bölgesi topraklarındaki Rus ordusunun “sahte cumhuriyetler yaratmanın üzücü deneyimini tekrarlamaya çalıştığını" belirtti.

Zelenskiy, "(Onlar) Yerel yöneticilere şantaj yapıyorlar. Meclis üyelerine baskı yapıyorlar. Sözde HNR'yi (Herson Halk Cumhuriyeti) yaratmak için rüşvet verecek birilerini arıyorlar. Ayrıca ölü doğmuş "LNR" ve "DNR" gibi, meşru hükümete karşı komiteler düzenlemek için (çabalıyorlar). Bazı yöneticilere şunu söylemek istiyorum. İşgalcilerin teklifine birileri cezbedilecekse, 12 bin Rus askerinin peşinden gitmek için kendinize bir hüküm imzalamış oluyorsunuz.” dedi.

Zelenskiy ayrıca Rusya yönetiminin kendi ülkesini sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin analoğuna dönüştürmekte olduğunu belirterek, "Onlar yalnızca şiddete güveniyorlar. Yalnızca teröre. Yalnızca çokça sahip oldukları silahlara güveniyorlar. Ama işgalcilerin normal bir yaşam için doğal bir altyapıları yok. İnsanlar mutluluk duysunlar ve hayal kursunlar diye. Onlar hayatı normalleştirmek için organik olarak acizler. Rusya'nın girdiği her yerde hayaller imkansızdır. Sadece çok zor hayatta kalma mücadelesi (var). Ukrayna'ya yönelik saldırının bir sonucu olarak, Rusya yönetimi aslında kendi devletini sözde "DNR" ve "LNR’nin bir analoğuna dönüştürüyor. Yoksulluğun hüküm süreceği ve her şeyin sadece şiddetle belirleneceği, tüm dünyadan izole edilmiş geniş bir bölgeye.” ifadesini kullandı.

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