Zelenskiy'nin Albanese ile yaptığı görüşmede ikonik gömleğindeki gizli mesaj

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kiev'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın açıklaması yapan Albanese, "ne kadar sürerse sürsün" ülkesinin Ukrayna'yı destekleyeceğini belirterek, daha fazla askeri yardım yapma sözünü verdi.

MESAJ DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

İki lider ziyaret sırasında fotoğraf çektirirken bir ayrıntı dünya gündemine oturdu. Zelenskiy'nin yeşil gömleğinde Ukrayna'nın mavi ve sarı renklerini taşıyan bayrağının yanında bir kanguru amblemi ve 'Ukrayna ile birleşti' mesajının yer aldığı görüldü. Bu gizli mesaj Zelenskiy'nin Avustralya'nın askeri desteğine karşılık bir teşekkür hediyesi olarak yorumlandı.

Albanese Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı cesur bir tavır sergilediğini ve ihtiyaç olması halinde Ukrayna halkının yanında olacağını belirtti.

President @ZelenskyyUa has shown bravery and leadership emblematic of his people in the face of Russia’s brutal and illegal invasion. My visit to Ukraine sends a clear message that democratic nations like Australia will stand with the Ukrainian people in their time of need. pic.twitter.com/lHVPJvPx7y — Anthony Albanese (@AlboMP) July 4, 2022

FOTOĞRAF 7 Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin 2. ayında sivillere yönelik saldırılar devam ediyor. Saldırıların ilk gününden itibaren dünya genelinden Ukrayna’ya yardım kampanyaları düzenlenirken Zelenskiy ve Ukraynalılara destek mesajları çığ gibi büyüdü. İngiltere’nin başkenti Londra’da Ukrayna’yı desteklemek amacıyla düzenlenen bir hayır müzayedesinde, Vladimir Zelenskiy’nin çatışma bölgelerinde ve açıklamalarda bulunduğu sırada hep üstünde olan haki rengi polar çok konuşulmuştu.<br><br> Zelenskiy’nin o polar ceketi Londra’da Boris Johnson’ın bizzat yönettiği müzayedede 90 bin sterline satıldı. Johnson giysinin 50 bin sterlinlik başlangıç ​​fiyatından çok daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini dile getirdi. Tate Modern'de Rusya saldırıları altında olan Ukrayna'ya insani yardım için bağış etkinliğinde neredeyse iki katına satıldı.<br><br> Öte yandan The New York Times'tan Vanessa Friedman, geçtiğimiz ay kaleme aldığı yazısında Zelenskiy’nin giydiği yeşil tişört hakkında ilgi çeken detayları paylaşmıştı. Friedman, yeşil tişört tercihinin altında yatan sebebin siyasi mesajlar vermek ve insanların fikirlerini etkileme amacında olduğu iddia etmişti. Zelenskiy’nin poları İngiltere’de 90 bin sterline satıldı İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'yı desteklemek amacıyla düzenlenen müzayedede Zelenskiy'nin çok konuşulan polar ceketi satılığa çıkarıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bizzat yönettiği müzayedede ceket rekor bir fiyata satıldı.

