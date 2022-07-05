Zelenskiy'nin Albanese ile yaptığı görüşmede ikonik gömleğindeki gizli mesaj

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kiev'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın açıklaması yapan Albanese, "ne kadar sürerse sürsün" ülkesinin Ukrayna'yı destekleyeceğini belirterek, daha fazla askeri yardım yapma sözünü verdi.
MESAJ DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU
İki lider ziyaret sırasında fotoğraf çektirirken bir ayrıntı dünya gündemine oturdu. Zelenskiy'nin yeşil gömleğinde Ukrayna'nın mavi ve sarı renklerini taşıyan bayrağının yanında bir kanguru amblemi ve 'Ukrayna ile birleşti' mesajının yer aldığı görüldü. Bu gizli mesaj Zelenskiy'nin Avustralya'nın askeri desteğine karşılık bir teşekkür hediyesi olarak yorumlandı.
Albanese Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı cesur bir tavır sergilediğini ve ihtiyaç olması halinde Ukrayna halkının yanında olacağını belirtti.
President @ZelenskyyUa has shown bravery and leadership emblematic of his people in the face of Russia’s brutal and illegal invasion. My visit to Ukraine sends a clear message that democratic nations like Australia will stand with the Ukrainian people in their time of need. pic.twitter.com/lHVPJvPx7y
President @ZelenskyyUa has shown bravery and leadership emblematic of his people in the face of Russia’s brutal and illegal invasion. My visit to Ukraine sends a clear message that democratic nations like Australia will stand with the Ukrainian people in their time of need. pic.twitter.com/lHVPJvPx7y— Anthony Albanese (@AlboMP) July 4, 2022