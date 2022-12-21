Zelenskiy'nin savaş başladıktan sonraki ilk ziyareti: Washington'a ulaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'ye ulaştı.

Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapan Zelenskiy'nin uçağı Washington saatiyle 12.30 sularında başkente yakın bir hava üssüne iniş yaptı.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştirecek. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongre'nin ortak bir oturumunda Kongre üyelerine hitap edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, Ukrayna'nın kendini savunmasına destek olmak için ABD'nin yeni bir güvenlik yardım paketi açıklayacağını belirtmişti. Açıklamada, "Bu ziyaret ekonomik, insani ve askeri yardım dahil olmak üzere ABD'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlı taahhüdünün altını çizecek." ifadelerine yer verilmişti.

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