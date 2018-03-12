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ZEYTİN DALI HAREKATI

​Afrin'e doğru: Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı 55'inci gününe girdi

Zeytin Dalı Harekâtı 55'inci gününde devam ediyor. Harekatta önemli aşamalar kaydedildi. TSK'nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor. İlk günden bu yana 3524 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber MerkeziAAYeni Şafak
Zeytin Dalı Harekatı 55. gününe girdi.
Zeytin Dalı Harekatı 55. gününe girdi.

TSK’nın Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 55. gündeyiz. TSK'nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Harekatın 9'uncu gününde önemli bir başarı elde edildi, Burseya Dağı teröristlerden temizlenerek TSK ve ÖSO'nun kontrolüne geçti. İlk günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3524 oldu. Şu ana kadar şehit olan Mehmetçiklerin sayısı ise 43.

16.56

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kelanlı, Barakaş, Kovanlı, Çalkama, Çarkatlı ve Çakanlı köyleri ile 883 rakımlı tepeyi teröristlerden temizledi.

14.57

TSK ve ÖSO, Afrin'in Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerini teröristlerden temizledi.

12.16

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini teröristlerden temizledi.

09.42

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3524 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

16.37

TSK ve ÖSO, Afrin'in Gevrika, Gazaviye, Halilo ve Deyr Mışmış köylerini teröristlerden temizledi. Gün içinde kurtarılan köy sayısı 12'ye yükseldi.

14.48

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi.

09.50

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3444 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

17.28

TSK ve ÖSO, Afrin'in Şeyh Abdurrahman ve Kela köylerini teröristlerden temizledi.

17.08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3400 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

09.58

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

14.57

TSK ve ÖSO, Afrin'de Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köylerini teröristlerden temizledi.

14.08

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor." açıklamalarında bulundu.

09.46

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3347 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

10.40

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kastel Keçik, Kara Tepe, Halidiye, Culbul ve Kane Kauer köylerini teröristlerden temizledi.

14.21

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kafar Rum, Kurt Kulak, Zellaka ve Kıfar Zeit köylerini teröristlerden temizledi.

14.04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3213 olduğunu bildirdi.

11.35

Zeytin Dalı Harekatı'nda 5 köy daha teröristlerden alındı. Afrin'e mesafe çok kısaldı.

09.43

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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