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Dünya

Zimbabve'de kolera salgını nedeniyle 55 kişi hastaneye kaldırıldı

Afrika kıtasındaki kolera salgını kabusu sürüyor. Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgını nedeniyle çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı ve ülke genelinde 55 kişinin kolera tespiti sonrası tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

18:54 . 17/10/2023 Salı
AA
Zimbabve'de kolera salgını

Zimbabve'de kolera salgını

Zimbabve'de kolera olduğu belirlenen 55 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgını nedeniyle çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde 55 kişinin kolera tespiti sonrası tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kolera salgınının Gutu, Buhera, Bikita, Chipinge, Chiredzi ve Mutare bölgesinde yayıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu bölgelerde sağlık tedbirleri alındığı vurgulandı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup, vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.



#kolera
#Zimbabve
#Salgın
36 dakika önce
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