Zimbabve'de kolera salgını nedeniyle 55 kişi hastaneye kaldırıldı

Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgını nedeniyle çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup, vücutta su kaybına yol açıyor.