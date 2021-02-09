Zincirleme kazaya neden olan koala direksiyon başında poz verdi

Avustralyalı emniyet yetkilileri, ülkenin güneyindeki Adelaide kentinde sabah saatlerinde bir koalanın 6 şeritli otobanda yolun karşısına geçmeye çalıştığını belirtti. Yetkililer, yoldaki aracın, önüne çıkan koalaya çarpmamak için ani fren yaptığını söyledi.

Kazaya 5 aracın karıştığını kaydeden yetkililer, olayda can kaybı olmadığını ifade etti.

Yetkililer, kazanın trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelmesine rağmen sadece hafif yaralılar olduğunu dile getirdi.

Direksiyonda poz verdi

Kazaya karışanlardan Nadia Tugwell, aracından indiğinde gördüğü koalanın kazadan yara almadan kurtulduğuna sevindiğini belirtti. Yolda zarar görmesini önlemek için aracına aldığı koalanın direksiyona geçerek kendisine poz verdiğini aktaran Tugwell, daha sonra koalayı yaban hayatı kurtarma görevlilerine teslim ettiğini belirtti.

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Doğal yaşam alanına bırakıldı

Görevlilerin daha sonra koalayı otobandan uzakta bir ormana salıverdikleri öğrenildi. Tugwell'in çektiği ve yerel basınla paylaştığı görüntülerde, sevimli koalanın araçta merakla gezindiği görülüyor.