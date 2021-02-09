Dünya Zincirleme kazaya neden olan koala direksiyon başında poz verdi
OKYANUSYA

Zincirleme kazaya neden olan koala direksiyon başında poz verdi

Avustralya'da yolun karşısına geçmeye çalışan koala, zincirleme trafik kazasına yol açtı. Kazadan sonra hiçbir şey olmamış gibi direksiyonda poz veren sevimli hayvan sosyal medyada olay yarattı.

Haber Merkezi AA
Sevimli hayvanın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Sevimli hayvanın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Avustralyalı emniyet yetkilileri, ülkenin güneyindeki Adelaide kentinde sabah saatlerinde bir koalanın 6 şeritli otobanda yolun karşısına geçmeye çalıştığını belirtti. Yetkililer, yoldaki aracın, önüne çıkan koalaya çarpmamak için ani fren yaptığını söyledi.

  • Kazaya 5 aracın karıştığını kaydeden yetkililer, olayda can kaybı olmadığını ifade etti.

Yetkililer, kazanın trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelmesine rağmen sadece hafif yaralılar olduğunu dile getirdi.

Direksiyonda poz verdi

Kazaya karışanlardan Nadia Tugwell, aracından indiğinde gördüğü koalanın kazadan yara almadan kurtulduğuna sevindiğini belirtti. Yolda zarar görmesini önlemek için aracına aldığı koalanın direksiyona geçerek kendisine poz verdiğini aktaran Tugwell, daha sonra koalayı yaban hayatı kurtarma görevlilerine teslim ettiğini belirtti.

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Görevlilerin daha sonra koalayı otobandan uzakta bir ormana salıverdikleri öğrenildi. Tugwell'in çektiği ve yerel basınla paylaştığı görüntülerde, sevimli koalanın araçta merakla gezindiği görülüyor.

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