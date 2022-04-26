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Dünya Zoraki başkan Macron İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi
AVRUPA

Zoraki başkan Macron: İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi

Macron, Fransa’da pek sevilmese de rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen’den endişe edenlerin desteğiyle ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Yüzde 58 alan Macron “Çok sayıda vatandaşın aşırı sağa karşı durmak için bana oy verdiğini biliyorum” diyerek zoraki oyları itiraf etti. Oylarını yüzde 41,46’ya yükselten Le Pen yine de endişe kaynağı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zoraki başkan Macron: İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi
Emmanuel Macron

Fransa’da Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı seçiminin pazar günü düzenlenen ikinci turunda, aşırı sağcı aday Marine Le Pen’i geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Macron oyların yüzde 58,54’ünü, Le Pen ise yüzde 41,46’sını aldı. Zafer konuşmasında Macron, “Çok sayıda vatandaşın aşırı sağa karşı durmak için bana oy verdiğini biliyorum” diyerek, zoraki oylarla yeniden seçildiğini itiraf etti.

İlerleyen Cumhuriyet Partisi lideri ezici farkla ikinci kez göreve gelmiş olsa da büyük bir oy kaybına uğradı. Zira Macron, ilk kez göreve geldiği 2017 seçimlerinde, yine rakibi olan Le Pen’e karşı yüzde 66’lık bir galibiyet kazanmıştı. Fransız merkez siyasetinde oy erimesinin devam ettiğini gösteren oranlar, 2027’de yapılacak seçimlerin sürpriz sonuçlara gebe olduğunu şimdiden ortaya koyuyor.

Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sokaklar karıştı
OYNAT 00:57
Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sokaklar karıştı
Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi. Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

AŞIRI SAĞIN TARİHİ BAŞARISI

Ülkede aşırı sağ, tarihinin en yüksek oy oranına ulaşırken, Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen, seçim sonuçlarını ‘kendi içinde açık bir zafer’ olarak niteledi. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 71,99 ile 1969’dan bu yana en düşük seviyede kaldı. Şimdi hem Macron hem de muhalefet cephesi, kozlarını 12 ve 19 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde paylaşmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy oranını sandığa yansıtmayı hedefleyen Ulusal Birlik Partisi Sözcüsü Sebastien Chenu, Marine Le Pen’in “Fransa’da ana muhalefet lideri olduğunu” belirtti ve partinin genel seçimler için yoğun şekilde çalışacağını ifade etti.

AB ŞİMDİLİK NEFES ALDI

  • Fransa seçimleri, Le Pen’in olası galibiyetinin Avrupa Birliği (AB) açısından olumsuz sonuçlar doğurma riski içermesi sebebiyle Brüksel tarafından tedirginlik içerisinde takip edildi. Sandıktan Macron’un çıkmasıyla da AB rahat bir nefes aldı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Macron’u tebrik ederken, “Beş yıl daha Fransa’ya güvenebiliriz” dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Mükemmel iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Macron’un seçilmesi başkent Paris’te protesto edildi. Göstericilerin Fransız nlider hakkında taşıdığı “Burjuvanın Robin Hood’u” yazılı pankart dikkat çekti.
Macron’un seçilmesi başkent Paris’te protesto edildi. Göstericilerin Fransız nlider hakkında taşıdığı “Burjuvanın Robin Hood’u” yazılı pankart dikkat çekti.

Kutlamak için sıraya girdiler

Dünya liderlerinden Macron’a tebrik yağdı. ABD Başkanı Joe Biden, “Fransa bizim en eski müttefikimiz” diyerek Macron’un zaferini kutladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Fransız mevkidaşını tebrik ederek, “Paris’le karşılıklı anlayışa dayalı diplomatik ilişkileri sürdürmek istediğini” bildirdi. Rusya lideri Putin, yayımladığı mesajında Macron’a hitaben, “Size içtenlikle başarılar diliyorum” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Fransız mevkidaşını telefonla tebrik etti. İtalya, Almanya, İsveç, Romanya, Litvanya, Finlandiya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, Avustralya ve Kanada’dan da tebrik mesajları iletildi.

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