2023’ten 2024’e Doğu Akdeniz denklemi

Dr. Hacı Mehmet Boyraz / İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi





Hidrokarbon kaynakların 2010’ların başındaki keşfiyle birlikte bir anda küresel enerji piyasasının ilgi odağı haline gelen Doğu Akdeniz geçtiğimiz yıl oldukça sakin geçti. Önceki yıllarda Türkiye ile bölgeye mücavir ülkeler arasında yaşanan krizler 2023’te neredeyse hiç yaşanmadı. Bunun en önemli sebebi, Doğu Akdeniz tahterevallisinde ağırlığın yönünü belirleyen aktörlerden Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail’in; iç siyasetlerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeye daha az ilgi göstermeleriyle ilgili. Türkiye’de 6 Şubat’ta iki büyük deprem felaketi yaşandı ve 50 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin hemen ardından mayıs ayında genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşti. Bu sebeple Türkiye yılın ilk yarısında deprem ve seçim gündemlerine hapsoldu.

SULAR BİRAZ DURULDU

Yılın ilk yarısında kendi iç siyasetine yönelmek zorunda kalan bir diğer ülke GKRY oldu. Nikos Anastasiadis’in görev süresinin dolması sebebiyle 12 Şubat’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimini, daha önce dışişleri bakanlığı görevini ifa eden bağımsız aday Nikos Hristodulidis kazandı. Öncesi ve sonrası ile cumhurbaşkanlığı seçimi, Rumları bir süreliğine de olsa bölge siyasetinden uzaklaştırıp iç siyasete odaklanmaya mecbur bıraktı.

Türkiye’yi güneyden kuşatma altına almaya çalışan siyasi blokta başı çeken ülkelerden Yunanistan’da da ülke gündemi, yılın ilk yarısında genel seçimlere odaklandı. Önce 21 Mayıs’ta erken genel seçime gidildi fakat bu seçimde hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadığı ve partiler koalisyona yanaşmadığı için 35 gün sonra yeniden genel seçime gidildi. 25 Haziran’da gerçekleşen seçimi Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi kazandı. Bu sebeple Yunanistan da 2023’ün ilk yarısında Doğu Akdeniz’den ziyade kendi içindeki gelişmelere odaklandı.

Ayrıca bir yandan 6 Şubat depremlerinin ardından Ankara-Atina ilişkilerinin yumuşaması diğer yandan bölgedeki jeopolitik gerilimi yükselten Yunanistan-GKRY ikilisinin 2023 boyunca Türkiye’yi tahrik edebilecek herhangi bir arama ve sondaj faaliyetinde bulunmaması, Doğu Akdeniz’deki “sıcak suların” bir nebze de olsa durulmasına olanak sağladı.

ÖNCELİK KARADENİZ’DE

Türkiye’nin Mısır ve İsrail’le devam eden normalleşme süreçleri, 2023 boyunca Doğu Akdeniz’deki suların durulmasında etkili olan bir diğer önemli faktördür. Bilindiği üzere Türkiye, bu iki ülkeyle ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilmek için normalleşme süreçleri başlatmıştı. Bu süreçler 2023’te de devam etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıl boyunca Mısırlı ve İsrailli mevkidaşları ile birebir temaslar kurdu. Ancak İsrail’in Gazze’de Filistinlilere uyguladığı katliamlar nedeniyle Ankara-Tel Aviv arasındaki yumuşama, diplomasiyle sınırlı kalan bir sürece dönüştü. Ankara-Kahire arasındaki yumuşama süreci ise ağır aksak da olsa devam ediyor.

Bölgede zaman zaman tırmanan gerilimle ilgili olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bugüne kadar Mısır ve İsrail’le doğrudan karşı karşıya gelmediğini vurgulamak gerekiyor. Ancak bu iki ülke, Yunanistan ve GKRY ile bir yandan Doğu Akdeniz Boru Hattı (EastMed) diğer yandan Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) çerçevesinde yakın iş birliği içerisinde. Bu sebeple Doğu Akdeniz’deki denklemde fiilen Türkiye’nin karşısındaki safta yer alıyorlar. Meseleye bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin Ortadoğu siyasetinde özgün ağırlığa sahip olan Mısır ve İsrail ikilisinden en azından Kahire’yle normalleşmeye devam etmesi, Doğu Akdeniz’de kendisine karşı kurulan siyasi denklemin bozulmasında önemli bir role sahip.

Öte yandan Türkiye, 2020 ve sonrasında Karadeniz’de keşfettiği 700 milyar metreküpten fazla doğalgazı ülke pazarına ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu sebeple Türkiye’nin elindeki teknik personeli ve ekipmanları en verimli şekilde kullanması gerekiyor. Türkiye açısından Doğu Akdeniz’de yeni bir arama ve sondaj faaliyetine girişmek, Karadeniz’deki kaynakların ülke pazarına daha geç ulaştırılmasına sebep olabilir. Bundan ötürü Türkiye, Doğu Akdeniz’den ziyade şimdilik Karadeniz’e öncelik veriyor.

TÜRKİYE’NİN OLMADIĞI FORMÜLLER ÇIKMAZDA

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi güneyden kuşatma altına almak için son yıllarda hararetli bir politika izleyen Yunanistan-GKRY ikilisinin İsrail, Mısır ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa hayata geçirmeye çalıştığı EastMed’in akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Bilindiği üzere ilgili ülkeler, bu projeyle Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Türkiye’yi bypass ederek 1.900 km’lik bir boru hattı ile GKRY ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaştırmanın derdinde. Ancak 2022’in henüz başlarında ABD, EastMed’den siyasi desteğini çektiğini açıklayınca projenin akıbeti tam manasıyla çıkmaza girdi. Nitekim ABD’nin açıklamasından sonra EastMed’in paydaşları projeyi hayata geçirme yolunda somut bir adım atmadı.

Doğu Akdeniz gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırma senaryosu hala mevcut olsa da Kıbrıs meselesinden ve Ankara-Tel Aviv arasındaki yapısal sorunlardan ötürü bu senaryonun gerçekleşme ihtimali çok zayıf. Ancak bu konuda Doğu Akdeniz’de Rumların tek taraflı ilan ettiği deniz yetki alanlarında Şubat 2018’de doğalgaz ararken Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellenen İtalyan enerji grubu ENI’nin CEO’su Claudio Descalzi, Mayıs 2023’te dikkate değer bir açıklama yaptı. Descalzi, ilgili açıklamasında Türkiye’nin 2019’da Libya ile yaptığı deniz yetki antlaşmasından sonra Doğu Akdeniz’de siyasi dengelerin değiştiğini ve Ankara olmadan EastMed’in hayata geçme ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Sadece bu açıklama bile projenin içinde bulunduğu durumunu yeterince özetliyor.