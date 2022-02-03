Beyzanur Yılmaz

Eğitimci-İlahiyatçı Yazar

Mükemmel olmaya çalışmak…

Ya da mükemmeliyetçilik…

7 gün 24 saati istemeyip, hep daha çoğuna ulaşma isteği; 8 gün 25 saat olması için yaşamı zorlama çabası… Sırta yüklenip kambur eden tonlarca ağırlık gibi zihne yüklenen ve hata payı olmaması gerektiğine dair düşüncelerin ve buna bağlı yapılan eylemlerin yükü…

Bu konuya bir örnek ile devam edelim. “Herhangi bir şeye kapasitesinden fazlasını yüklemek, onu ne hale getirir?” sorusunu soralım. Cevap şu iki kelime; “yıpranır ve çöker.” Çiçeğe haddinden fazla su verirsek ölebilir. Devenin havutuna fazla ağırlık koyarsak diz üstü çöker. İnsanoğlu aşırı yemek yediğinde midesi kabul etmez ve istifra eder.

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Bu örnekleri artırabiliriz. Ancak ortak temayı; fazlalık ve aşırılığın, gerekenden fazla olanın, iyi ve hayırlı sonuçlara yol açmadığı şeklinde ifade edebiliriz.

KUSURSUZLUK PEŞİNDE

Hayatımızda iyi ve güzel olanı yapmak, eylemlerimizde düzenli ve düzgün olmak, hatta bu yönde takdir toplamak isteyebiliriz. Ancak durum; bizleri yoracak, zihin, beden ve ruh bütünlüğümüzü bozacak bir hale geldiğinde bu isteklerimiz faydadan çok zarara yol açmakta. Belki farkına varamıyoruz ya da bu şekilde olmaktan memnun olduğumuzu düşünüyor, “ben her şeyin en iyisini yaparım” anlayışını terk etmek istemiyor olabiliriz.

Fakat gelin gerçek olana bakalım… Bu şekildeki bir yaşam biçimi ile alttan alta kendimize büyük yükler yüklediğimizi, sınırımızı aşan bir istekte bulunduğumuzu özümüze itiraf edememek ya da itiraf etmek istememek ile nasıl yıprandığımızı bir bilsek…

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Çoğu kişinin, mükemmeliyetçi olmalarından ötürü, hayatlarının ne kadar zorlaştığından şikâyet ettiği aşikâr. Aslına bakılırsa, bu kişilerin kendileri ile ilgili bir bilinç ve farkındalığa sahip olmaları güzel bir nokta… Ancak bir de hayatlarında mükemmeliyetçi oldukları için sevinen ve bunu özenerek anlatan kişiler ile karşı karşıyayız. Bu durumdan memnun olduklarını düşünseler de, aslında hem kendilerine hem de çevresindekilere zarar veren bir durum içindeler.

EN GÜZELİ İTİDAL

Mükemmel olmak en üst hudutta olmayı ifade eder ve bazı konularda insanın ulaşamayacağı noktaları içerir. Kişideki mükemmeliyetçilik konusu ise ifrat ya da tefrit noktalarında olmayı ifade eder ki, hayattaki en doğru yol ve insan için makul olan, itidaldir. İtidalli olmak, normal olanı getirir, mükemmeliyetçilik ise itidalden uzak olmak demektir ve kişi hayat içerisinde her şeye istediği gibi şekil veremeyebilir.

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Sonrasında ise buna erişemediğinde sıkıntı ve problemler beraberinde gelir. Hep en fazlası olsun düşüncesi ile yaşayarak bu şekilde davranır. Böylece kendisini fiziksel ve zihinsel olarak yorar, yıpratır. Ayrıca bu durumun çevresindeki insanlara olumsuz anlamda yansımaları da olabilmektedir. Mükemmel olmak için yaşayan kişi etrafına rahatsızlık vermeye de başlar. Üstelik birçok psikolojik problemin kaynağında mükemmel olmaya çalışma hususu yatar.

KUSURSUZA TESLİM OL

Hayatta her şeyin en iyi olması için çabalamak doğaldır. Ancak sağlıklı olan; azim değerini doğru şekilde yaşayarak, kapasiteyi aşmadan, olabildiği kadar, elden geldiği gibi eylemde bulunmak; en üst noktaya mutlaka ulaşmak hırsı ile değil, yetinme duygusu ile hareket etmek; kusursuz olanın sadece Yaratıcı olduğunu kabul edip, insanın sınırları olan bir varlık olduğu için, fazlasının ona yük olacağının idraki ile yaşamak ve her şeyi elinden geldiği kadar yapıp son noktayı mükemmel olan Yaratıcı ’ya havale etmek.

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Birçok ayette geçtiği üzere “Mütekebbir olan Allah, her şeyden münezzehtir.” ayetini düşünerek, kusursuzluğun yalnızca O’na ait olduğuna tam olarak iman etmek… 8 gün 25 saat nasıl realiteye aykırı ise mükemmel olmak da insan fıtratına aykırıdır.

Bunu unutmamak ümidi ile…

HAYAT Kendinize 'Dur' deyin