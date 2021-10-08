​ABD’nin Suriye’deki terörist dostları

FARUK ÖNALAN / YAZAR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yemin edip göreve başladığı günlerde, PKK/SDG’li terörist ele başı Şahin Cilo kod adlı Mazlum Abdi, televizyon kanalı al-Hadath’a , yeni Amerikan yönetimiyle SDG arasında ortak bir program hazırlayacaklarını açıklamıştı.

Taliban’ın, ABD istihbarat topluluğu raporlarının aksine çok daha hızlı bir şekilde Kabil yönetimini devirmesi ve ABD’nin büyük bir rezalete dönen tahliye operasyonlarını yüzüne gözüne bulaştırması çok büyük tepkilere neden olmuştu. Kongre üyeleri dahil birçok kesim ABD’nin içine düştüğü durumu ”utanç verici” olarak niteledi. ABD’nin adeta kaçarcasına Afganistan’dan ayrılması, Suriye’de müttefik olduğu terör örgütünü de paniğe sevk etti. PKK/SDG’li terörist elebaşı Mazlum Abdi, Afganistan’da yaşanan durumun kendi başlarına da gelmesinden korkup tedirgin olduklarını itiraf ediyordu. Bu tedirginliğin farkında olan Beyaz Saray yönetimi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie’yi gizlice Kuzey Suriye’ye gönderdi. Ardından da ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu’dan sorumlu dışişleri bakan yardımcısı Joey Hood, Mazlum Abdi ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirip “yanınızdayız” mesajı verdi. Biden ekibi bununla da yetinmedi, KDP bağlantılı ENKS (Suriye Kürt Ulusal Konseyi) ile PKK/SDG arasındaki gerginliği bitirmek için “Kürt Diyaloğu” başlığı altında toplantılar düzenledi. Bunun için ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein görevlendirildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasına katkı sağlamak için Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood da Kuzey Suriye’ye giderek, “Kürt taraflar arasında diyaloğu başlatmak için” çalıştıklarını açıkladı. SDG; terör örgütü PKK ile rahatça işbirliği yapmak ve ABD’nin terör yasalarını atlatarak faaliyetlerde bulunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir “proje” olarak karşımızda tüm çıplaklığıyla duruyordu. Zaten 2016 yılında ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas da bunu açıkça itiraf etmemiş miydi?

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ONLAR DA GERÇEĞİN FARKINDA

“Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve ‘Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?’ diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının ‘Suriye Demokratik Güçleri› olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına ‘demokratik’ ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı.”

Her şey o kadar netti ki! ABD’nin dünya kamuoyuna “General Mazlum” diye tanıttığı Mustafa Abdi Bin Halil ( Ferhat Abdi Şahin), Şahin Cilo kod adıyla 1990 yılında PKK terör örgütüne katılmıştı. PKK elebaşı Öcalan 1999 yılında Kenya’da getirilirken, Şahin Cilo Avrupa’da PKK adına faaliyet yürütüyordu. Öcalan mahkemede verdiği ifadede “Şahin kodlu Ferhat Abdi Şahin isimli arkadaş” diye bahsederken HADEP’in Şahin Cilo ile olan bağlantısına da vurgu yapıyordu. Basına fazla yansımasa da DEAŞ’ın bölgeye bela edildiği dönemlerde, 2014 Ağustos ayında, ABD’li danışmanların Sincar Dağı’nda PKK’nın silahlı kanadı HPG’den sözde üst düzey isimlerle görüştüğü konuşuldu. 18 Ağustos 2014 tarihinde de Şahin Cilo’nun İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde görüştüğü aynı günün akşamı da ABD’li yetkililerle bir araya geldiğine dair haberler yayınlandı.

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PKK’nın Suriye yapılanması PYD, YPG/YPJ ya da bunların çatı örgütü SDG sözde üst yönetimi talimatları sözde Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin Kod adlı terörist Halef el Muhammed’den alıyordu. Sofi de Kandil’de Sabri Ok’a bağlıydı. PKK’nın stratejilerini belirleyen sözde akıl hocalarından Halef el Muhammed mayıs ayında, TSK-MİT koordineli bir SİHA operasyonu ile Sincar’da etkisiz hale getirilmişti. Tabi bu operasyonun ABD’li yetkililer ile Sincar’da yapılacak görüşme öncesi gerçekleştirilmesi ayrıca önemli bir husustur.

MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ DEVAM EDİYOR

ABD’nin SDG’yi PKK’dan ayrıştırma ve dünya kamuoyu önünde meşrulaştırma gayretleri hız kesmeden devam etmektedir. Mazlum Abdi’ye vize vererek Amerikan kongresinde ağırlama planları sekteye uğrasa da bu plandan vazgeçilmemiştir. 1998 yılında PKK’ya katılan Ronahi Delil kod adlı terörist İlham Ahmed, Mazlum Abdi’nin yardımcısı olarak görevlendirilmişti. SDG’nin sözde siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi’nin (SDC) sözde Eş Başkanı olan İlham Ahmed liderliğindeki bir heyet geçtiğimiz haftalarda Moskova’da Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile bir araya geldi. Bu görüşmenin Putin-Esed görüşmesinden bir gün sonra gerçekleşmesi ayrıca dikkat çekiciydi.

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Bu görüşmeden günler sonra terörist İlham Ahmed bu defa Beyaz Saray’da misafir edildi. Daha sonra da Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ve Yakın Doğu İşleri Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich tarafından Dışişleri Bakanlığı’nda ağırlandı. Bu görüşmelere daha önce sözde Rojava Halk Meclisi Eş Başkanı, şimdilerde ise SDC’nin sözde Vaşington temsilcisi olan Sinem Muhammed de katıldı. Yeri gelmişken, Biden’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett Mcgurk’ün uzun zamandır ortalıklarda görünmemesi, işlerini büyük bir gizlilik içinde yürütmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Suriye ve Irak’taki PKK yapılanmasında ana aktör olan McGurk bu sıralar, Libya başta olmak üzere Kuzey Afrika’da, Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı hamleler oluşturmakla meşgul. Türkiye’nin son zamanlarda yaptığı etkin nokta operasyonlarına karşı kendisini yeniden sahnede görebiliriz. Son olarak PKK’nın, Şahin Cilo/Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin’den rahatsız olduğu, yerine ise PKK/SDG’nin elebaşlarından Mahmud Berxwedan’ı getireceği konuşuluyor. Bakalım ABD, Suriye’deki adamını nereye kadar koruyabilecek ya da sahip çıkacak?