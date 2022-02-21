Almanya Ukrayna krizinde neden pasif kaldı?

Hacı Mehmet Boyraz - Sakarya Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Rusya ile Batı arasında yaşanan Ukrayna krizi etrafında devam eden sorunun en çok zorladığı ülkelerin başında Almanya geliyor. Zira Avrupa Birliği’nin ve NATO’nun etkili bir üyesi olmasına rağmen Almanya, ekonomi ve enerji sahalarında yakın ilişki içinde olduğu Rusya’nın, Batı’ya meydan okurcasına Ukrayna’ya yönelik izlediği mütecaviz siyaset karşısında oldukça pasif bir tutum sergiliyor.

Nitekim Almanya konuyla ilgili olarak bugüne kadar sadece Ocak ayında adeta dalga geçer gibi Ukrayna’ya 5 bin miğfer göndermekle yetindi. Buna karşın Alman hükümeti, Ukrayna’nın ısrarlı silah taleplerine “Almanya silah göndererek çatışma bölgelerine taraf olmak istemiyor” gibi zayıf bir argümanla karşılık verdi. Ancak Almanya’nın son yirmi yıl içinde Afgan ordusuna ve DAEŞ’le mücadele adı altında Irak’taki peşmergeye silah sağladığı dikkate alınırsa, konuyla ilgili ileri sürülen argüman geçerliliğini yitiriyor. Merkel’in görevi bırakmadan hemen önce Mısır’a silah satışına izin vermesi de aynı kapsamda değerlendirilebilir.

Öte yandan Almanya, daha önce edindiği tecrübelerden ötürü Ukrayna meselesinde temkinli bir duruş sergiliyor ve Batı ile Rusya arasında denge kurmaya çalışıyor. Bu sayede hem kendi çıkarlarını maksimize ediyor hem de Rusya’dan gelebilecek olası tehditleri bertaraf ediyor. Ancak Almanya’nın uzun zamandır AB ve ABD ile birlikte Ukrayna’daki Batı yanlılarını Rusya’ya teşvik etmesine karşılık dün Kırım’ın ilhakına, bugünse tüm Ukrayna’nın işgal tehdidine sessiz kalması kendi içinde çelişkili bir görüntü oluşturuyor. Nitekim SPD’li eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevcut hükümeti Ukrayna krizinde elini taşın altına koymamakla eleştirdi.

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SICAK TEMASTAN ÇEKİNİYOR

Esasen sahip olduğu siyasi ve ekonomik güç bakımından Almanya, Rusya üzerinde etki yaratabilecek ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Ancak Almanya üç sebepten ötürü Ukrayna krizinde pasif kalıyor. Birincisi, günümüz Almanya’sı İkinci Dünya Savaşı öncesindeki askeri gücüne sahip değil. Bu açıdan Almanya, Rusya’yı kendi ulusal güvenliği için güvenlik riski olarak görüyor ve Rusya’yla herhangi bir sıcak temas istemiyor. Bu gerçeklikten ötürü Almanya, Ukrayna meselesinde inisiyatif alma sorumluluğunu AB ve ABD’ye atıyor. Nitekim yakın zamanda Putin ve Macron arasında gerçekleşen görüşme, Ukrayna meselesinde Avrupa’nın ve Almanya’nın üzerine düşen sorumluluğu Fransa’nın aldığını gösteriyor.

ÇOKLU KOALİSYONDA UYUŞMAZLIK

Bununla birlikte halihazırda görev yapan SPD-Yeşiller-FDP koalisyonu Rusya ile ilişkiler bakımından kendi içinde ayrışmış durumda. Yeşillerden Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Rusya’ya karşı sert yaptırımların uygulanmasını isterken, SPD ve FDP Almanya’nın Rusya’yla sahip olduğu ticari ilişkileri dikkate alarak sıcak gündeme dahil olmak istemiyor. Çoklu koalisyon hükümetlerinin en önemli sorunu olan bu tür fikir ayrılıkları nedeniyle hükümet, Rusya’ya karşı somut bir adım atamıyor.

TİCARİ DEVLET KİMLİĞİ ÖN PLANDA

Berlin’in Ukrayna krizine pasif kalmasının ikinci sebebi, Almanya ve Rusya arasındaki yüksek ticaret hacmiyle ilgili. 2019 verilerine göre Almanya Rusya’ya 30 milyar dolar ihracat ve Rusya’dan 19 milyar dolar ithalat yaptığı için Rusya’yla yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine zarar vermek istemiyor. Daha önemlisi Ukrayna krizinin başladığı 2014’ten hemen önce 2013 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 80 milyar doları aştığı dikkate alındığında, Almanya Ukrayna meselesinden ötürü Rusya’yla ticaretinde daha fazla kayıp yaşamak istemiyor. Dolayısıyla Almanya kendi ticaret devleti kimliğine uygun hareket ederek, Ukrayna krizinde Rusya’yla sorunların diplomatik yollarla çözülmesine öncelik veriyor. Bunun için mevcut hükümet, 2015 yılında Almanya ve Fransa öncülüğünde başlayan ve Ukrayna ile Rusya’yı bir araya getiren Normandiya görüşmelerini gündemde tutuyor.

ENERJİDE BAĞIMLILIK

Uzun yıllardır Rusya’ya enerji alanında bağımlı olması, Almanya’nın Ukrayna krizinde pasif kalmasının üçüncü ve en önemli sebebidir. Zira Reuters’ın ortaya koyduğu güncel verilere göre Rusya, tek başına Almanya’nın gaz ihtiyacının yüzde 32’sini karşılıyor. Aynı şekilde Rusya, Almanya’nın ham petrol ihtiyacının yüzde 34’ünü ve kömür ihtiyacının yüzde 53’ünü karşılıyor. Her ne kadar Almanya enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya ve yenilebilir enerji kaynaklarını çoğaltmaya yönelik projeler geliştiriyor olsa da Alman toplumu ve sanayisi uzun bir süre daha doğalgaza ihtiyaç duymaya devam edecek. Nitekim Rusya’dan Almanya’ya doğrudan doğalgaz akışı sağlamak için yakın zamanda tamamlanan fakat henüz kullanıma geçmeyen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin başlatılmasının arka planında bu gerçeklik yatıyor. Son günlerde Scholz hükümeti, ABD’nin baskısıyla Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda bu projeyi hayata geçirmemekle tehdit etse de böylesi bir durum en çok Almanya’nın enerji güvenliğine zarar verecektir. Bu nedenle Merkel döneminden beri Almanya, enerji arzını tehlikeye sokmamak ve ciddi bir enerji krizi yaşamamak için Rusya’yı çok fazla rahatsız etmek istemiyor.

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