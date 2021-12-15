​Anlaşılmayan çocuklar ve suçlanan gençler

Erol Erdoğan / ARGETUS Araştırma Danışmanı

Yakın bir zamanda çocuklar ve gençlerle alakalı gerçekleştirilen ve kamuoyu ile de paylaşılan iki araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, her iki araştırmada varılan sonuçları da birbiriyle ilişkilendirerek yapacağım değerlendirmenin farklı ilhamlar vereceğine inanıyorum.

“Çocuklarda Kardeşlik, Arkadaşlık ve Akranlık İlişkisi Araştırması 2021” İstanbul genelini temsil edecek şekilde 15 ilçede 10-14 yaş grubundaki 1917 çocukla Ekim-Kasım 2021’de yüz yüze gerçekleştirildi. “Dijitalleşme Çağında Gençler Araştırması 2021” başlığını taşıyan diğer çalışma ise, Eylül-Ekim 2021 döneminde, İstanbul’un 25 ilçesinde, 15-29 yaş grubundaki 1967 gençle yine yüz yüze anket tekniği ile yapıldı.

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İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

ANLAŞILMADIKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR

“Çocuklarda Kardeşlik, Arkadaşlık ve Akranlık İlişkisi Araştırması 2021”de yer alan sorulardan biri şöyle: Yaşça büyük kişilerin sizi anladığını düşünüyor musunuz?”

Çocuklardan “Hiç anlamıyorlar” ve “Pek anlamıyorlar” diyenlerin toplamı yüzde 56,3 çıktı. “Yaşça büyük kişiler” ifadesinin çocukların aileleri ve öğretmenleri başta olmak üzere yakın çevrelerindeki yetişkinler olduğunu düşünebiliriz. Çocukların yüzde 43,6’sı ise anlaşıldıklarını söylemişler. Araştırma, çocuklarımızın çoğunun, büyüklerinin kendilerini anlamadığı kanaatine sahip olduğunu gösteriyor. Dijitalleşme Çağında Gençler Araştırması 2021’den sonuçlarını paylaşmak istediğim soru da şöyle: Sizce toplum gençleri nelerle suçlamaktadır? Sorunun cevaplarında yirmi suçlama maddesi yer alıyor. Her maddenin ayrı ayrı kendi içinde değerlendirildiği bulguların yüksek oranlı sonuçlarından bazı örnekler vereceğim.

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Sonuçlara göre gençlerin “sıklıkla” veya “her zaman” olmak üzere yüzde 49,3 oranında gayretsiz ve tembel; 50,3 oranında hoşgörüsüz; 50,5 oranında okumaya ve öğrenmeye ilgisiz; 52,6 oranında sorunlu, geçimsiz, şiddet eğilimli; 54,5 oranında kolay ve masa başı iş isteyen, emek vermekten hoşlanmayan; 55,8 oranında her şeye itiraz eden ve protest diye suçlandıklarını ortaya koymaktadır.

Gençlerin daha yüksek oranlarda suçlandıkları hususlar da var. Çoğu zaman endişeli, ümitsiz, dertli diye suçlandıklarını düşünenler yüzde 56; duyarsız ve ilgisiz diye suçlandıklarını düşünenler yüzde 56,8; önemli günlerde ve bayramlarda ailesiyle vakit geçirmek yerine tatili veya arkadaşlarını tercih ediyor diye suçlandıklarını düşünenler yüzde 58; internet ve teknoloji bağımlısı diye suçlandıklarını düşünenler yüzde 62,3. Toplumun gençleri suçlamasının net anlaşılması için iki sonucu farklı şekilde vereyim. Hiçbir zaman internet ve teknoloji bağımlılığıyla suçlanmadıklarını düşünenler sadece yüzde 4,3; toplum gençleri hiçbir zaman sahtekâr ve güvensiz şeklinde suçlamıyor diyenler 16,5; gençlerin hiçbir zaman gayretsizlik ve tembellikle suçlanmadıklarına inananlar yüzde 8,5; yine toplum gençleri her şeye itiraz eden ve protest diye hiçbir zaman suçlamıyor diyenler de yüzde 5. Bu açıdan baktığımızda, toplum tarafından farklı nedenlerle suçlanmayan genç yok gibi.

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ÜST KUŞAKLA İLİŞKİNİN SEYRİ

Aileler, evlatlarını bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde severek, koruyarak ve ihtiyaçlarını karşılayarak kuşatabiliyorlar. Çocuğun kendisini ifade etmeye başladığı ikinci çocukluk döneminden itibaren kimlik arayışı, soyut düşünme, sorgulama, sosyal katılım ve bedensel gelişimin arttığı ergenlik ve ilk gençlik döneminde iletişim zorlaşıyor, mesafeleşme başlıyor. Hayata katılımın başladığı yirmili yaşlardan itibaren üst kuşaklarla gençler arasındaki sağlıklı iletişim, her iki tarafın farklı çabasına ihtiyaç duyuyor. Bu sağlanamazsa farklılıklar çatışmaya dönüşüyor; önyargılar, ötekileştirmeler, suçlamalar artıyor.

Böylece zaman içinde aşağıdaki üç sonuç kronikleşiyor:

Yüzyıllardır devam eden ezberlerimizin üzerine teknolojik dönüşümden kaynaklanan farklılaşmaların da eklenmesiyle çocuklar ve gençlerle aramızdaki mesafe açılıyor. Sorunların kaynaklarına inerek çözüm arayışlarına yönelmek yerine kendimizi kenara çekerek başkalarını kötülemeye veya suçlu bulmaya yoğunlaşıyoruz. Artan ve derinleşen yalnızlık, bireyselleşme ve bencilleşmelerimiz, çocuklar ve gençleri ilgi, sevgi, merak çemberimizin dışına itiyor. Böylece kendi haklı dünyamızda gittikçe haklılaşarak kendimizle mutlu oluyoruz.

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EZBERDEN VAZGEÇİP HAKİKATE UYANMAK

Bu fasit daireden nasıl çıkılacağına dair sürekli reçeteler sunuluyor, kitaplar yazılıyor, bilimsel çalışmalar yapılıyor. Ancak gençlik ezberlerimiz ve farklılaşmaları çatışmacı anlayışla yorumlayışımız binlerce yıllık geçmişe sahip. Onun için yanlış gençlik anlayışlarımız çabuk kırılmayacak kadar kalın, dibi delinmeyecek kadar derin.

Araştırmalar, analizler, raporlar ve verilerden gerçek anlamda faydalanma ve yeni bir yol bulma isteği ezberlerden şüphe etmekle başlar. Ezberinden şüphe ettirmeyen hiçbir veri veya bilginin insan zihninde yeni bir arayış sancısı doğurmayacağına inanıyorum.

Gençlik ezberlerimizi bozarak alışkanlıklarımızı bilinçlilik-şuurluluk hâline dönüştürecek devrimci tefekkürlere ihtiyacımız var. Bu tefekküre ulaşmada üç şey yardımcı olabilir: Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselamın Kur’an perspektifli gençlik yaklaşımlarına vakıf olmak, günümüz çocukları ve gençlerini anlamaya yönelik yapılan araştırmaları derinliğine analiz etmek, çocuklar ve gençlerle tabii ortamlarda samimice bulunmak. Bunları başarabiliriz. Gençler zaten kendilerinin doğru anlaşılması için yardımcı olmaya hazırlar.

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Araştırma Notları: Çocuklarda Kardeşlik, Arkadaşlık ve Akranlık İlişkisi Araştırması 2021, Prof. Dr. Hasan Bacanlı’nın danışmanlığında Üsküdar Belediyesi; Dijitalleşme Çağında Gençler Araştırması 2021 ise Prof. Dr. Yunus Kaya ve Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın danışmanlıklarında Çekmeköy Belediyesi tarafından yaptırıldı. Her iki araştırma ARGETUS tarafından gerçekleştirildi ve raporlandı.

HAYAT Ne olacak bu yetişkinlerin hali?